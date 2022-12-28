二十大後首次　政治局召開民主生活會　習近平強調要對黨絕對忠誠

12月26至27日，中共中央政治局召開民主生活會，為二十大後首次召開。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

本次會議主題為以全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，團結帶領黨員幹部以奮發有為的精神貫徹落實黨的二十大作出的重大決策部署。



會議強調，今年是黨和國家歷史上極為重要的一年，國家召開黨的二十大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。

面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，加大宏觀調控力度，應對超預期因素沖擊，保持了經濟社會大局穩定。

一年來的實踐再次証明，「兩個確立」具有決定性意義。在新征程上，全黨必須深刻認識「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定不移貫徹落實黨中央方針政策和工作部署。

明年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，牢記「三個務必」，團結奮斗，開拓創新，努力實現良好開局，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興打好基礎。

習近平強調，黨的二十大擘畫了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，明確了新時代新征程黨和國家事業發展的目標任務。貫徹落實黨的二十大精神，是當前和今後一個時期全黨的首要政治任務。

習近平指出，維護黨中央集中統一領導，是一個成熟的馬克思主義執政黨的重大建黨原則。若黨中央不能實行堅強有力的集中統一領導，就會出現各自為政、自行其是的局面。維護黨中央集中統一領導是具體的而不是抽象的，首先要落實到堅定維護黨中央權威上，落實到增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的實際行動上。

任何時候任何情況下都要堅持同黨中央保持高度一致，在黨中央統一指揮的合奏中形成和聲，決不能荒腔走板、變味走調﹔任何時候任何情況下都要堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，做到黨中央提倡的堅決響應，黨中央決定的堅決照辦，黨中央禁止的堅決不做，時常對標對表，及時校正偏差﹔任何時候任何情況下都要堅持對黨絕對忠誠，與黨中央同心同德，真心愛黨、時刻憂黨、堅定護黨、全力興黨。

習近平指出，把黨的二十大描繪的宏偉藍圖變成美好現實，需要各級領導幹部擔當作為。各級領導幹部要以身許黨、夙夜在公，以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神為黨和人民履好職、盡好責。

2015年以來，歷次政治局民主生活會的主題如下：

2015年12月28日至29日，按照黨中央關於在縣處級以上領導幹部中開展「三嚴三實」專題教育的部署，中共中央政治局召開專題民主生活會，圍繞中央政治局帶頭踐行嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己、謀事要實、創業要實、做人要實的要求；

2016年12月26日至27日，中共中央政治局召開民主生活會，以深入學習領會黨的十八屆六中全會精神為主題；

2017年12月25日至26日，中共中央政治局召開民主生活會，以認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想、堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導、全面貫徹落實黨的十九大各項決策部署為主題；

2018年12月25日至26日，中共中央政治局召開民主生活會，以強化創新理論武裝，樹牢「四個意識」，堅定「四個自信」，堅決做到「兩個維護」，勇於擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處為主題：

2019年12月26日至27日，中共中央政治局召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，緊扣學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這一主線，聚焦「不忘初心、牢記使命」這一主題；

2020年12月24日至25日，中共中央政治局召開民主生活會，主題是認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，加強政治建設，提高政治能力，堅守人民情懷，奪取全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的偉大勝利，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程；

2021年12月27日至28日，中共中央政治局召開黨史學習教育專題民主生活會，以弘揚偉大建黨精神，堅持黨的百年奮鬥歷史經驗，堅定歷史自信，不忘初心使命，勇於擔當作為，走好新的趕考之路為主題。