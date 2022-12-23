中國式現代化台灣觀點・一︱中國「王者歸來」　兩岸紛擾終將有解

「中國式現代化」經由中共二十大正式提出，其理論與實踐將如何引領中國未來的發展動向，引起外界格外關注，特別是對於兩岸關係牽一髮動全身之下的台灣有何影響。



台灣學者石齊平認為，從歷史框架來看「中國式現代化」，中國可謂是「王者歸來」，不但追求民族復興，還會給全人類發展提供新的選擇；周陽山則從全球經濟發展格局的角度切入，指出中國將會與第三世界和發展中國家找出一條尊重自主、加速經濟發展和促進民生的道路，兩岸之間的紛擾很快會得到適當解決。



「『九二共識』下台灣與中國大陸現代化學術研討會」12月21日在台北舉行，由台灣銘傳大學兩岸研究中心、促進中國現代化學術研究基金會主辦，中華青雁和平教育基金會、史記文化事業有限公司協辦。國民黨前主席洪秀柱發表專題演講，其中「中國與世界」場次，由香港鳳凰衛視資深評論員、台灣海基會前副秘書長石齊平，以及台灣中國文化大學教授周陽山主講。

該學術研討會的緣起之一，據主辦單位台灣銘傳大學兩岸研究中心楊開煌的說法，是由於《香港01》記者曾向他提問「中國式現代化」與「中國特色社會主義」兩者的差異，「這是一個很好的問題，因此思考過後決定舉辦這場研討會來回答這個問題，目的在於重新認識中國共產黨和中國。」

石齊平：中國跳開了西方現代化陷阱

石齊平首先回答中國式現代化為什麼會在中共二十大被提出來，第一個定位是新時代新征程中國共產黨的使命任務，以此推進中華民族偉大復興；第二個定位是要給人類未來現代化發展提供一個新選擇。中國式現代化的五個內涵：人口規模巨大、共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路，石齊平認為如果時間往前倒退15、20年還不會有這些「感覺」，習近平作為中國和中共領導人通過近年的發展，在二十大有了「感覺」，找到了一份自信。

香港鳳凰衛視資深評論員、台灣海基會前副秘書長石齊平認為，中國式現代化保留住了社會主義，很幸運地避開西方資本主義現代化的陷阱。（張鈞凱攝）

回顧人類歷史，石齊平指出西方現代化走在中國前面，一方面把貧窮落後的束縛解除掉，另一方面把生產力釋放出來，讓西方實現富裕，大幅提高生產力和效率。可是西方現代化走了幾百年，包括歐洲和美國在內，只追求財富是沒有用的，西方資本主義現代化到現在無法解決貧富差距、污染、種族、槍枝毒品等問題。

在石齊平看來，中國現代化可說是被西方現代化給逼出來、打出來的。1949年新中國建立後，中國人站起來了，可是吃不飽。鄧小平「摸着石頭過河」，方向是摸對了，但不夠完善，西方式資本主義現代化有的問題，中國也一定少不了。

一直到2012年習近平上台後，石齊平認為他看到了如此形勢，從而對「讓一部分人先富起來」、「發展才是硬道理」進行修正，進一步追求共同富裕、生態平衡等等。其中最重要的一點，就是把社會主義找了回來，這就是和西方現代化最大的差別，美國式現代化的問題恰恰就出在資本主義，看看華爾街控制了一些，政治鬥爭背後都是資本利益集團。「中國很幸運，跳開了這個陷阱，社會主義還留在那裏。」

如何理解「中國式現代化」的要義？石齊平歸納為兩點，即既有市場經濟，又有社會主義，他稱之為「中國特色社會主義市場經濟的現代化」。但是有了理論還要有體制和制度來運作，石齊平認為中國共產黨這套體制有着中央集權（以及地方分權）、混合所有制、長期總體規劃、政治專業化、中西文化融合等五大特色，才能讓社會主義加市場經濟圓滿地運作起來。

有鑑於此，石齊平把現在的世界形勢分為兩派，一派是以美國為中心的全球化，另一派是以中國為中心的全球化。「未來世界就是兩個全球化在PK，我現在斷言，一定是中國中心全球化會贏的。」

周陽山：彼此平等互相尊重的現代化

周陽山則從其長期受西方學術訓練的背景着手，看到西方學者對於現代化經驗的反省。他以美國卡特（Jimmy Carter）總統時代國安顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski，台灣譯作布里辛斯基）在《大棋盤》這本書的分析為例，中國之所以在世界各個主要傳統帝國國家成為一個特例，關鍵在於中國擁有以漢字為中心的漢族核心，周陽山認為此乃中華文化復興的重要基礎。

台灣中國文化大學教授周陽山認為，中國式現代化的一大特點，即未給世界帶來任何的帝國主義和殖民主義。（張鈞凱攝）

西方在1960年代至1990年代曾盛行現代化理論，強調西方發展經驗和模式是唯一可參考和複製的經驗。周陽山認為，其最大的缺陷在於沒有看到基於基督新教文化成因的資本主義模式，並不適用於非西方社會、第三世界和發展中國家。拉丁美洲和非洲學者雖然提出與現代化理論針鋒相對的依賴理論，可是由於帝國主義和殖民主義國家並未給他們走上政治自主、經濟獨立、社會平等公平的機會，因此幾十年來也沒有走出一條路來。

不同於現代化理論和依賴理論，周陽山認為中國式現代化最大的特點，即強調世界各國所有的人不分種族、宗教、文化一律平等，大家彼此尊重。而此經驗的發想來自於孫中山在上海時期規劃的《實業計劃》（International Development of China），在保留國家主權的前提下門戶開放，在西方提供各種建設方案之後，中國還是要培養自己的專門家、發展中國自己的建設。

周陽山從2014年中國大陸積極推動的一帶一路，作為中國式現代化的重要實踐。他用「張騫通西域」與「鄭和下西洋」來描述一帶一路的計劃，並強調「中國人沒有帶來任何殖民主義，沒有帶來任何帝國主義」。

至於中國式現代化未來要如何走下去？在周陽山眼裏，其藴含了三個主要理念背景，一是1950年代萬隆會議所建立的「南南合作」理念，二是中東歐社會主義合作經驗，三是以中華文化為核心的天下觀，從而認為中國式現代化根據中國本身發展經驗，提供發展中國家學習與模仿的經驗。

周陽山在演講中，特別列舉了美國約翰霍普金斯大學教授博黛蓉（Deborah Brautigam）、地緣政治學家卡普蘭（Robert David Kaplan）、德國記者席蘭兄弟（Frank Sieren & Andreas Sieren），以及非洲聯盟中國項目協調官范塔洪（Fantahun H. Michael）等人的說法，見證中國與西方的重要差異，在於傾向運用團結、互惠、共同繁榮等理念，在合作項目上更為尊重對方的立場。

最後周陽山提出展望，「談中國發展與中國現代化經驗時，要特別珍惜過去所走的道路，以及未來所面臨的各種挑戰，要按部就班，一步一步緩緩的、紮實的走下去。」

12月8日，國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

台灣何去何從？中國發展是最大關鍵

現場聽眾提問聚焦於中國式現代化道路與兩岸關係、解決台灣問題之間的關係。周陽山從當前全球經濟發展格局來做回答，他認為中國大陸越發清晰要走一條市場社會主義（market socialism）的道路，但由於疫情影響造成經濟下行，故而現在必須改弦更張，重新調整防疫政策，同時把經濟提升上來。

周陽山判斷，中國大陸下一階段將更重視其與第三世界和發展中國家的整合，包括「東盟10+1」、「中東歐16+1」，以及甫完成的阿拉伯國家與海灣國家的合作。「這三個大計劃如果能夠逐步落實的話，中國會成為第三世界和發展中國家的真正領導人」，發展出一條尊重各國自主，同時加速經濟發展、促進民生的世界宏規計劃。在此態勢之下，「兩岸之間的紛紛擾擾，很快會得到適當解決。」

石齊平也提出個人看法，他分析台灣的發展條件已經過去了，現在面臨人才凋零、機緣轉變的困境，台灣未來最好的情況，就是能否看清大形勢。石齊平表示，中國大陸給台灣開了一條「兩制台灣方案」的路，意謂着雙方都能提出意見再修正調整，這是一個可以思考的機會。

儘管如此，石齊平對此抱持並不樂觀和保留的態度，理由是「台灣過去國民黨的『反共』教育，以及民進黨的『仇共』教育，已讓台灣絕大多數老百姓心裏面築了一座高牆，不去認識中國共產黨的變化，又不願意認識中國共產黨的變化，很難排除心裏障礙。」