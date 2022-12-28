日本宣布自中國大陸入境須檢測　華外交部籲入境防疫措施科學適當

中國鬆綁清零政策後，染疫人數激增，日本政府更宣布加強對來自中國大陸旅客的入境防疫措施，要求旅客抵達後需進行檢測。對此，中國外交部周二（27日）呼籲日本入境防疫措施要科學適當。



外交部發言人汪文斌表示，疫情發生3年來，中國政府始終秉持科學精準原則，根據疫情形勢變化，不斷優化各項疫情防控措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，為全球團結抗疫和世界經濟復甦作出了重要貢獻。他稱，當前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復增長。中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

另外，汪介紹道，自2023年1月8日起，來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華。檢測結果填入海關健康申明卡，無需再向中國駐外使領館申請健康碼。中國不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護。

日本政府12月27日發布公告，加強對從中國入境者的防疫措施（日本外務省網站截圖）

周二下午，日本政府宣布，自中國大陸出發前往日本、過去7天內曾有中國大陸旅遊史的旅客，在入境日本時均會被要求進行抗原檢測，若結果呈陽性，有症狀的需要在隔離設施內隔離7天，無症狀的也需要隔離5天。首相岸田文雄表示，由於中國的中央和地方、政府與民間的疫情信息和數據出入較大，日方難以掌握詳細情況，導致國內擔憂升高。但他強調措施只是臨時手段，未來也將根據中國國內疫情的發展靈活調整。

隨著中國將於2023年1月8日取消實行近三年的入境隔離、有序恢復國人出境旅行，各國紛紛作出回應。除了日本，意大利米蘭的馬爾彭薩機場自2022年12月24日起也開始要求所有經中國入境米蘭的旅客，不論國籍都要在入境時自費進行核酸檢測，若陽性則需進行5天的隔離。印度同日亦宣布將對從包括中國在內的國家出發的旅客，恢復強制入境核酸檢測。

不過也有國家對中國旅客張開手臂，周二下午，法國駐華大使館官方微博便發文，歡迎中國遊客前往法國旅遊，帖文獲1.7萬點讚。此外，美國駐華使館宣布，美國駐華使團的北京、廣州及瀋陽領事處，將於2023年1月3日恢復常規領事服務工作。不過，美國駐華使團在上海的領事處在另行通知發布之前，仍將按照現狀，只接受緊急預約服務。