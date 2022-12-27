日本入境要求｜香港航班周五起只准降落4機場　港飛沖繩等地全停

因應內地宣布由明年1月8日大幅放寬新冠病毒防疫政策，日本政府今日（27日）突公布「壞消息」，由本周五（12月30日）起，中國內地、香港及澳門航班，僅可飛抵東京成田等4個機場，即沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地不包括在內。國泰網頁晚上（27日）已作出更新，若以福岡作查詢，30日起已無航班前往。



▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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限飛成田、羽田、關西及中部機場 國泰無其他機場班次

日本讀賣新聞今日（27日）報道，由12月30日起，中港澳航班僅可往返東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場，即當日起將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地。

記者今晚約6時半，翻查國泰網頁，以12月28日出發，12月29日回港，搜查香港前往福岡的航班，發現仍有大量航班可供選擇；惟1月起的回程航班，網頁則顯示「找到0個結果」，僅可選擇出發的航班。若選擇1月的時間出發，同樣顯示「找到0個結果」。

快運、港航網頁不能訂周五起沖繩、福岡、札幌航班

至於香港快運網頁，來往香港至日本沖繩、福岡等地的航班，周五（30日）起全部顯示「已客滿」，未能購買。

此外，香港航空網站，周五以後飛沖繩及札幌航班，則顯示「沒有航班可選」。