河南鄭新黃河大橋發生串燒車禍　涉及200輛車多人被困至少1死

河南鄭州市發生多車連環相撞，多人受傷被困。

下午2時12分，微博@鄭州交警通報稱，事故已造成1人死亡。



《央視新聞》報道，事發於今日（28日）早上7時46許，鄭州市鄭新黃河大橋中線附近北向南和南向北兩個方向分別發生多車相撞事故。

接警後，當地消防部門立即調派11輛消防車、66名消防救援人員趕赴現場處置，相撞車輛多為小型車輛，無危化品車輛。消防救援人員已分組開展搜救工作，截至上午9時30分，已成功救出車內被困人員11人。

下午2時12分，微博@鄭州交警通報稱，今晨鄭新黃河大橋突發團霧，路面結冰，導致鄭新黃河大橋新鄉到鄭州方向有多車相撞，造成1人死亡。

網傳圖片及影片顯示，當地有大霧天氣，目測至少有數十輛私家車連環相撞，甚至出現「車疊車」的情況。

河南廣播電視台消息，現場救援人員初步統計涉及200多輛車輛，傷者已送往醫院救治。目前，大橋雙向車道實施封閉管理。

網民睇法：

我的天 這也太嚇人了 那黑色的車都上別的車頂了



車都飛起來了？



太可怕了 這麼多人和車



天氣原因？霧大路滑



網傳400多車，這事故有點大哦



說明路上車真的多起來了？



大概估計是大霧加上路上有水，沒保持安全距離。還有一點國內的大部分司機霧天不開霧燈。



今後，再遇到大霧預警天氣，大橋路段有無必要採取交通管製或者限制措施？

