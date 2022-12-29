傳重症死亡率高因新冠原始毒株在中國流行　專家澄清：尚未發現

日前北大王廣發醫生闢謠稱，自己未說過當下在中國流行的病毒為Delta。然而隨著感染重症和死亡的人數增多，愈來愈多的傳言稱，是因為北方流行的新冠病毒不只Omicron，還有Delta以及更多的原始病毒「老舊毒株」。

且有感染者出現「白肺」情況，被認為出現肺部感染就是「老舊株」造成的。甚至有引用中國疾控中心發現的130多種變異分支數據，將Omicron的分支冠以Delta之名。

今日（29日）《科技日報》在報道中闢謠，中國目前並未發現「老舊株」傳播，且Delta毒株在3月下旬就已在全球範圍內結束傳播。



內地病毒學家童貽剛表示，中國對目前流行毒株的檢測從未中斷過，尤其是重症人群所感染的新冠毒株更是重點檢測對象，並未發現是由「老舊株」感染引發的重症。

根據內地當前執行的《我國人群新冠病毒變異株監測工作方案》，從每個省選出三座城市設置「哨點醫院」，採集門診急症15宗病例、重症10宗和所有死亡案例作為標本進行基因組測序和分析，在一周內上傳數據至中國疾控中心。

童貽剛查閱相關數據後稱，「不僅僅是北京，整個國內都沒有發現有德爾塔株和原始株。」中疾控監測的上千份測序數據顯示，並沒有Delta和原始株。

雖然目前監測到BF.7、BQ.1、XBB等，及約130個Omicron亞分支輸入中國，但未發現其他「老舊株」出現。

國家生物信息中心2019新型冠狀病毒信息庫檢測新冠毒株信息。

Omicron亦有引發肺炎的可能

童貽剛解釋，「從來沒有哪個研究證實Omicron只感染上呼吸道或者不會引發重症。即便是流感病毒主要感染上呼吸道，但也會引發一部分人患上肺炎。」目前臨床僅證實Omicron致病力低於此前流行流行毒株。中國人口基數大，即便是很低的重症和死亡率，數量亦非常多。

且病毒的變異取決於，它是否能為病毒帶來傳播優勢，若Omicron和Delta同時流行，傳播能力快、感染能力強的才會取代另一個。傳播優勢帶來的新冠病毒進化在全球範圍內已經多次得到了證實。新冠病毒自原始毒株到Alpha、Delta，再到Omicron成為主流毒株，並出現了亞分支間的不斷迭代，均是由於病毒株更具有快速傳播和免疫逃逸的優勢。

生物信息數據領域的一位專家援引全球新冠病毒株系列監測數據表示：「從我們的數據統計看，德爾塔株在全球範圍內從3月下旬開始就基本上沒有了。」