科興不如復必泰？　內媒引香港數據證無較大差異　防死亡效果更好

內地近日開打第四針新冠疫苗,但網絡卻流傳一張以香港第五輪疫情數據作為參考的「科興疫苗感染效率數據圖」,稱科興預防Omicron的有效率較低,即使已接種第三針,在接種後14日,防感染的有效率僅為36%,而6個月後,僅剩8%。

《上觀新聞》通過計算香港12月23日公布的疫情數據、及各國相關研究後稱,「接種滅活疫苗與mRNA疫苗,在感染佔比上無較大差異。接種滅活疫苗與mRNA疫苗,在感染佔比上無較大差異。」



據香港12月23日公布數據,第五輪疫情中(2021年12月31日至2022年12月21日),累計感染232萬人,超過704萬人已接種至少一劑疫苗,有62.7萬人已接種第四劑疫苗。以接種第四針後的感染佔比為例,接種滅活疫苗的平均感染佔比為11.97%,而接種mRNA疫苗的感染佔比為8.99%,兩者相差2.97%。這一差值隨著年齡增加而減少。在80歲以上群體中,兩者的感染佔比僅相差0.93%。因此,接種滅活疫苗與mRNA疫苗,在感染佔比上無較大差異。

接種科興與復必泰疫苗後,各年齡段感染比例對比。(上觀新聞)

滅活疫苗預防感染的有效性低於mRNA疫苗

港大公共衛生研究院曾通過對本港5310名受試者的血清進行調查,以分析復必泰與科興疫苗的有效性。研究發現,同樣接種了三劑疫苗,在接種的7天后,滅活疫苗的有效性(31%)略低於mRNA疫苗(47%)。兩者的有效性都隨時間推移而遞減,皆為短期有效預防新冠。且兩者使用不同技術,因此產生的有效性也有所差異。但相較之下,滅活疫苗有效性周期會更短。

科興防重症及死亡效果更有效

據新加坡國立大學醫學院今年11月一篇研究發現,相較於其他類型的疫苗,滅活疫苗更易產生針對病毒蛋白的T細胞反應。滅活疫苗會刺激名為CD4 T的細胞,當它識別病毒抗原時,會釋放成為細胞因子的化學物質,以幫助激活其他類型的免疫細胞。

且該項目負責人杜克大學(Duke University)教授Antonio Bertoletti也多次表示,Omicron可有效地逃避抗體的中和、逃逸能力強,相較於抗體,T細胞在改善疾病方面更有效。

港大公共衛生研究院今年7月曾發表論文稱,在接種3針後,滅活疫苗對於預防重症、死亡的有效率都超過95%。智利衛生部以於今年2月發文表示,滅活疫苗對於預防兒童、青少年的重症同樣有效,防住院有效率達91%。

整體而言,無論是滅活疫苗還是mRNA疫苗,加強針接種可以對新冠病毒的感染提供實質性保護,包括輕微和無症狀病例。雖然目前新冠已降為「乙類乙管」,但「保健康、防重症」依舊是防疫重點,接種疫苗成為當下防疫重點之一;國家衛健委也多此強調,老人等風險人群應盡量接種疫苗。

