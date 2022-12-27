北京向長者發放血氧夾應死亡高峰　王廣發：未稱流行毒株為Delta

隨著近來內地開放疫情防控措施，北京許多老人因病離世。為保障老年人等風險人群的生命健康，北京為老年人等風險人群發放血氧夾，在家自測血氧。



北京市衛健委、醫療保障局日前聯合發布《關於進一步提升重症救治服務能力的通知》。要求各醫院對120轉運的急危重症患者，要應收盡收，不得拒診。在加強社區對居家隔離康復人員摸排的基礎上，組織對老年人等高風險人群發放血氧夾，在家自測血氧，明確簡明監測預警標準。另外，做好養老服務機構對接，在福利院、養老院等，為長者建立轉診機制，確保得到有效醫療救治。

針對當前北京疫情形式，通知還要求增加ICU床位、培訓ICU醫護，以擴充重症醫療救治資源；並鼓勵各區在社區衛生服務機構為有需求的居民提供氧氣灌裝服務，方便居民居家氧療。參照密閉式氧氣吸入收費項目，按照每灌裝40升7元（人民幣）的標準收取費用，按醫保規定報銷。

北京大學王廣發闢謠：「沒說過北京流行的是Delta。」

北京正在經歷疫情高峰期，長者死亡情況嚴重。日前網絡就出現消息稱，「北京大學原援助武漢的專家組王廣發認為，北京流行的新冠不是Omicron而是導致死亡率第二（第一是Alpha）的Delta系列，7型！」

王廣發醫生今日發公告闢謠，「從未在任何場合做過此種表述，請廣大網友切勿相信！」他還重申，在2020年疫情初期，自己在採訪中從未說過新冠病毒「沒有人傳人」，若再撒布謠傳，將追究法律責任。

王廣發醫生此前曾表示，「北京本次新冠疫情的感染高峰是『疫情海嘯』，1月會迎來重症高峰」。