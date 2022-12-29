河南一醫院醫護吊鹽水工作　「39度高燒才休息，特殊情況要堅持」

12月末內地進入新冠感染高峰期，病人增加、醫療資源擠兌等情況令醫護即使感染也不得不帶病工作。據《北京青年報》報道，近日，河南一醫院就有多名醫生堅持吊鹽水上班。



該醫院行政人員陶女士於12月24日拍下醫生吊鹽水工作的畫面，並表示，該院80多名員工均已感染過新冠，有恢復中的醫生只要不發熱，就會堅持工作，「只有39度高燒才會去休息。」「各個科室都有在吊鹽水的醫護人員，基本上都是有肺炎的。沒有肺炎，一般吃藥就行。」

影片中有醫生一邊舉著鹽水袋，一邊為患者看病診療。該醫院的護士站還貼出溫馨提示：醫生、護士帶病上崗，請不要催促，感謝您的諒解！

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一名住院部吊鹽水工作的醫生表示，因肺炎已輸液五日，身體和精神逐漸恢復。近期病人增多醫院人手不夠，住院部共16名醫護都是帶病工作。且目前每天收治30人，尤其高齡患者情緒焦慮，家屬著急，醫護除診療外，還要做思想工作。考慮患者安危及診療需求後，決定帶病上班。「實在不行了才會休息，因為現在是特殊情況，能堅持肯定還是要堅持。」

陶女士介紹，該醫院住院部近期收治的病人是疫情防控政策調整前的2倍。「病床已經住滿了，甚至在走廊也加了病床，收治的大部分是中老年人。新冠感染病人較多，也有肺部感染的。目前診量還在增加，醫院已經超負荷了。」