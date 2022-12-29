中國研製新冠特效藥結果發布：療效不輸輝瑞Paxlovid　安全性更高

近期關於輝瑞「新冠特效藥」Paxlovid（奈瑪特韋/利托那韋片）在中國的發售引來各種話題，還有民眾搶購輝瑞的印度仿製藥。

據《上觀新聞》報道，今日（29日），中國自主研製的抗新冠藥物研究結果出爐，療效不輸Paxlovid，甚至安全性更好。



全球頂級醫學期刊《新英倫醫學雜誌（The New England Journal of Medicine，簡稱：NEJM）》今日在線發表了口服核苷類抗新冠藥物VV116對比Paxlovid用於伴有進展為重度（包括死亡高風險因素）的輕至中度新冠感染患者早期治療的Ⅲ期臨床研究成果。

VV116是中國科學家自主研發的抗新冠口服藥，研究由上海交通的大學醫學院附屬瑞金醫院牽頭展開，目前處於國際多中心Ⅲ期臨床研究階段。亦是Omicron流行期間首個針對中國新冠感染者開展的小分子口服抗病毒藥物「頭對頭」Ⅲ期臨床研究。

中國工程院院士、瑞金醫院院長寧光錶示：「這項發表在《NEJM》上的論文研究結果證實VV116的臨床療效不亞於Paxlovid。我們這項研究不僅為全球抗新冠小分子藥物的研發和臨床應用提供了寶貴的數據和經驗，也將為中國抗疫事業做出貢獻。」

據悉，VV116是一種RdRp（核糖核酸聚合酶）抑製劑，可抑制新冠病毒在人體內的複制。由中國科學院上海藥物研究所、中國科學院武漢病毒研究所、中國科學院新疆理化技術研究所、中國科學院中亞藥物研發中心/中烏醫藥科技城（科技部“一帶一路”聯合實驗室）、臨港實驗室、旺山旺水和君實生物共同研發。君實生物與旺山旺水共同承擔該藥物在全球層面的臨床開發和產業化工作。

國產VV116比輝瑞PAXLOVID安全性更高

研究將上海7家新冠定點醫院的771名患者，分為VV116組和Paxlovid組，分別接受治療。研究結果顯示，受試患者中，VV116與Paxlovid在「至持續臨床恢復的時間」達到非劣效，且VV116組比Paxlovid組的中位恢復時間更短。

VV116組和Paxlovid組在「至持續症狀消失的時間」「至首次核酸陰性時間」方面表現類似，中位時間均為7天。在每一個預設時間點（第5、7、10、14、28天），VV116組症狀緩解的患者比例均高於Paxlovid組。兩組患者均未出現重度/危重或死亡情況。

另外，VV116組的不良事件發生率低於Paxlovid組，VV116比Paxlovid的安全性顧慮更少。值得注意的是，VV116與合併用藥發生相互作用的可能性比Paxlovid亦小很多。