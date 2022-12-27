章澤天介紹網購輝瑞Paxlovid流程　中國醫藥：僅能在醫院購買

「奶茶妹妹」、京東創始人劉強東妻子章澤天，昨日（26日）在微信朋友圈上介紹在網上醫療平台「京東健康」購買輝瑞Paxlovid的流程，她表示可透過在線問診醫生，根據病情開具處方後購買，且貨源充足。

不過，相關帖文已被刪除，不少消費者反饋無法在京東健康上購買輝瑞Paxlovid。



《澎湃新聞》介紹，作為國內唯二獲批的新冠口服藥之一，輝瑞Paxlovid近日在國內備受關注，該藥能否在網上購買成為消費者關注的議題。中國醫藥表示，輝瑞Paxlovid只能在醫院購買。



網傳截圖顯示，章澤天介紹如何在京東健康上購買輝瑞Paxlovid，並附上購買攻略。她表示，「不少朋友找我購買輝瑞paxlovid新冠藥，由於此藥為處方藥，直接在App搜索是不可以銷售的。有需要的朋友，可以在京東內搜索京東健康，在線問診醫生，由醫生根據病情開具處方即可購買，目前貨源充足」。

章澤天朋友圈截圖。（網絡圖片）

不少消費者反饋，無法在京東健康上購買輝瑞Paxlovid。根據京東健康介紹，輝瑞Paxlovid不開放零售售賣，僅限核酸/抗原陽性用戶憑陽性結果獲得互聯網醫院發熱門診處方購買，單盒售價為2640元（人民幣，下同）。

目前，該藥品的預約頁面顯示「當前渠道不支持購買新冠藥品，請前往發熱門診諮詢醫生。」

中國醫藥：市民不能網購輝瑞Paxlovid

《澎湃新聞》從輝瑞公司合作方中國醫藥健康產業股份有限公司（簡稱「中國醫藥」）獲悉，輝瑞Paxlovid是處方藥，需要根據醫院的診斷購買，互聯網渠道不可能購買。

中國醫藥證代則表示：「要去正規渠道，去醫院才能買到，而且必須根據醫生的診斷才能知道（患者）是不是適合這個藥。不能拿著醫生的診斷去網上買，現在網上肯定都是買不到的。」

輝瑞Paxlovid示意圖。（香港政府新聞處圖片）

目前，互聯網平台上已經無法購買Paxlovid，曾短暫上線該藥物的京東平台也被叫停。針對輝瑞Paxlovid的庫存情況，大部分醫院表示存貨緊張，並稱正在與多方渠道溝通，有醫院直言「只開給非常有必要的人」。

Paxlovid為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。