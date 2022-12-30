上海重症高峰慢慢出現　急症室就診人數翻倍：8成為新冠感染者

內地疫情嚴峻，上海多間醫院急症室就醫人數猛增，有醫生透露，當地的重症高峰已經慢慢出現。



據《澎湃新聞》報道，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院（以下簡稱「瑞金醫院」）副院長陳爾真介紹，「隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已經慢慢出現了，急診壓力很大，人手很緊張。」陳爾真指，瑞金醫院近日的發熱門診就診量由以往的600人次/天降至300人次/天，惟急症室就診量較之前翻倍，達到1500人次/天。

陳爾真稱，當前前來急症室就診的新冠感染者佔80%，其中老年人比例又佔了40%-50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重，在65歲以上老人中有肺炎表現的佔了一半左右。陳爾真坦言，「集中力量救治重症患者，是當前的重中之重。」

陳爾真透露，目前社區的診療能力和藥物儲備正在逐步提升。接下來，新冠抗病毒藥物供應也將向社區衛生服務機構傾斜，其中包括國產、進口小分子治療藥物，在醫生的指導和評估下，滿足部分社區病人的診療需求。

此外，與瑞金醫院一樣，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭透露，急症室的就診量有明顯增加，東院和南院兩個院區周三（28日）共接到269輛救護車，位居全市市級醫院前列。「其中，東院區急診就診量已達1500人次/天，南院區急診量也在1000人次/天。」