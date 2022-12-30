全國政協召開新年茶話會　習近平：2023年以鬥爭精神迎接挑戰

據新華社報道，全國政協周五（30日）上午召開新年茶話會，中共總書記、國家主席習近平發表重要講話指，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，「開局關乎全局，起步決定後程。我們要以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拼搏開闢未來，努力實現全年目標任務，為實現第二個百年奮鬥目標奠定良好基礎。」



習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以節日的問候和誠摯的祝福。

習近平指出，2022年是黨和國家發展史上極為重要的一年。「我們勝利召開黨的二十大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。我們堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，推動高質量發展，經濟保持增長，糧食喜獲豐收，保持就業、物價穩定。我們因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。我們成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。我們隆重慶祝香港回歸祖國25周年。我們對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭。我們繼續推進中國特色大國外交，維護外部環境總體穩定。這些成績來之不易，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥、頑強拼搏的結果。」

習近平指出，2022年，人民政協認真貫徹落實中共中央決策部署，堅持團結、民主兩大主題，堅持圍繞中心、服務大局，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，圍繞紮實推動共同富裕等開展協商，就長江生態環境保護等開展民主監督，為黨和國家事業發展作出了新的貢獻。各民主黨派、工商聯相繼換屆，選舉產生新一屆領導機構，深化了政治交接，進一步夯實多黨合作的共同思想政治基礎和組織基礎。

習近平強調，新的一年裡，人民政協要全面學習貫徹中共二十大精神，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，著力提高深度協商互動、意見充分錶達、廣泛凝聚共識水平，更好地為實現新時代新征程的目標任務匯聚智慧和力量。

習近平指出，實現中華民族偉大復興的夢想，需要海內外中華兒女共同奮鬥。「我們要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，齊眾心、匯眾力、聚眾智，形成同心共圓中國夢的強大合力！」