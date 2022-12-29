央視盤點2022大灣區十大新聞　習近平訪港排首位　李家超頻上榜

昨日（28日）中央廣播電視總台發布「2022年粵港澳大灣區十大新聞」，習近平訪港排首位，另有特首李家超赴京述職、中央宣講二十大精神等。



香港回歸25周年 習近平訪港

央視盤點2022大灣區十大新聞，習近平訪港排首位。（央視）

香港回歸25周年，又逢新任特首就職典禮，國家主席習近平與夫人彭麗媛訪港2日。6月30日，習近平探訪港島，又與彭麗媛出席禮賓府特設晚宴。7月1日習近平出席香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表講話提出「四個必須、四點希望」。

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港澳特首赴京述職

央視盤點2022大灣區十大新聞，第二位是港澳特首赴京述職。（央視）

12月21日~12月24日，香港特首李家超與澳門特首賀一誠赴京述職，這也是李家超上任後首次。習近平在北京會見兩位特首，並強調中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩製」方針。習近平充分肯定李家超上任半年來的工作，稱其帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，展示出「愛國者治港」的新氣象。

二十大精神中央宣講團在港澳宣講

央視盤點2022大灣區十大新聞，第三位是中央宣講團在港澳宣講二十大精神。（央視）

應港府邀請，學習貫徹黨的二十大精神，中央宣講團12月2日至3日在香港為特別行政區管治團隊、社會各界人士、中央駐港機構和中資企業代表舉辦了三場專題講座，並同與會人士交流互動。12月1日至2日於澳門舉辦三場專題講座。宣講會在兩地引發社會各界熱烈反響。

《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》

央視盤點2022大灣區十大新聞，第四位是國務院印發《南沙方案》。（央視）

今年6月6日，國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，在五方面為南沙擘劃重點發展方向，包括科技創新產業合作、青年創新創業合作、高水平對外開放、規則銜接對接、高質量城市發展。前特首林鄭月娥曾對方案表示歡迎，並鼓勵香港社會各界積極把握《南沙方案》帶來的機遇，共同推動建設粵港澳大灣區。

李家超高票當選香港特區行政長官

央視盤點2022大灣區十大新聞，第五位是李家超高票當選香港特區行政長官。（央視）

今年5月8日，香港新一屆行政長官選舉結束，唯一候選人李家超取得1,416張有效支持票，高票當選香港特區第六任行政長官。

港澳第十四屆全國人民代表大會

央視盤點2022大灣區十大新聞，第六位是港澳第十四屆人民代表大會選舉。（央視）

香港特別行政區第十四屆全國人民代表大會代表選舉12月15日舉行，共選出包括民建聯主席李慧瓊、立法會議員霍啟剛在內的36名新一屆人大代表。澳門特別行政區第十四屆全國人民代表大會代表選舉於12月12日舉行，12名代表包裹澳門立法會主席高開賢、議員施家倫等。

粵港澳大灣區全球招商大會

央視盤點2022大灣區十大新聞，第七位是粵港澳大灣區全球招商大會。（央視）

12月21日，2022粵港澳大灣區全球招商大會在廣州舉行，由粵港澳三地政府首次聯合主辦。會上正在北京述職的特首李家超通過視頻致辭稱，未來將進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流，強化與內地省市的區域性合作機制，加強大灣區城市之間的高水平合作。廣東省委書記黃坤明也表示，歡迎世界各地投資者，來大灣區投資興業。

首次在港澳選拔航天員

央視盤點2022大灣區十大新聞，第八位是第四批航天員將首次選拔港澳航天員。（央視）

據中國載人航天工程辦公室10月2日消息，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，中國第四批預備航天員選拔工作已經啟動，其中更首次在港澳地區選拔載荷專家。

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香港故宮文化博物館建成開放

央視盤點2022大灣區十大新聞，第九位是香港故宮文化博物館建成開放。（央視）

原定於7月2日向公眾開放的香港故宮文化博物館，因受颱風影響，延至當月3日正式開館。博物館佔地達1.3萬呎，樓高7層，內部設計及整體風格保留故宮的建築特色。而且香港故宮文化博物館設有9個展館，展出914件由北京故宮博物院借出的文物，其中更有國家一級文物。

粵港澳大灣區之聲在香港播出

央視盤點2022大灣區十大新聞，第十位是粵港澳大灣區之聲在香港播出。（央視）

6月24日，中央廣播電視總台CGTN紀錄頻道和粵港澳大灣區之聲頻率宣布在港落地。7月1日起將整頻道整頻率落地香港播出。