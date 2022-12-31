深交所：禁止從事學前教育、學科類培訓企業在創業板發行上市

據深交所周五（30日）消息，深交所對《深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定》進行了修訂，內容包括禁止從事學前教育、學科類培訓企業在創業板發行上市，並自發布之日起施行。



修訂後的《暫行規定》共13條，較原先增加4條，並對部分條款進行了小幅調整。一是明確創業板成長型創新創業企業評價標準，制定研發投入複合增長率、研發投入金額、營業收入複合增長率等評價指標，對符合條件的企業豁免適用營業收入複合增長率等部分指標（第三條）。二是根據國家產業政策要求，增加相關行業限制。明確禁止產能過剩行業、《產業結構調整指導目錄》中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市（第五條）。

三是進一步壓嚴壓實發行人和中介機構責任。發行人申報時應進行自我評估，提交關於符合創業板定位要求的專項說明。保薦人應就發行人自我評估中涉及的事項進行盡職調查並出具專項意見（第七條、第八條）。四是提高信息披露要求，發行人應當在招股說明書中就其是否符合創業板定位進行相應的信息披露（第九條）。

另一方面，2020年6月12日發布的《深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定》同時廢止。