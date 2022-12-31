多地公開新冠感染率調查結果　曾光料北京有超8成人已染疫

內地放寬防疫政策後新冠感染人數激增，多省份近日公布數據顯示陽性感染率已達六成以上，料1月初達到疫情高峰。

至於「重災區」北京，中疾控流行病學前首席科學家曾光估計，北京的感染率或已超過80%，這主要是由於毒株傳播力強及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素導致。



中疾控流行病學前首席科學家曾光表示，北京的感染率或已超過80%。（視覺中國）

據健康時報報道，四川省疾控中心周一（12月26日）發布四川省新冠感染情況問卷調查（第二次）結果顯示，省內21個市州183個縣（區、市）的158506名被調查者的感染率為63.52%，另有28%的調查人群未進行核酸檢測或快測，但有出現發燒、咳嗽等病徵，因此調查人群的新冠病毒實際感染率應高於63.52%。調查結果還顯示，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日至23日，目前日新增感染已處於回落階段。

而周五（12月30日），海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長、醫療救治組副組長李文秀通報全省疫情防控工作有關情況稱，近日，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

浙江衢州及浙江舟山亦公布當地對感染人數的研判，兩地目前的感染比例分別達30%-35%和30%-40%。

吳尊友表示，各地盡最大限度把流行高峰帶來的影響給它削弱。（影片截圖）

周四（12月29日），中疾控流行病學首席專家吳尊友在國務院新聞辦舉行吹風會上介紹，內地新冠疫情正處於高位流行，但各省份進入的流行階段不同。京津冀、成渝地區、華中部分省份，疫情發展相對比較早，目前可能流行的高峰時期都已經過去。重慶、安徽、上海、湖北、湖南等省市疫情正在高位流行階段。河南、吉林、福建等省份疫情發展速度也比較快。

吳尊友表示，專家根據搜集到的疫情信息綜合研判，中國的春運會有大量的人員流動，使得疫情可能會更加複雜，所以各地都在認真做好，關於疫情信息的監測、分析、研判，盡最大限度把流行高峰帶來的影響給它削弱。

而針對即將到來的春運，曾光亦表示，由於第一波疫情來勢較猛烈，第二波出現時危險度會降低。但即便短期內免疫屏障比較牢固，仍有流感、肺炎球菌等其他傳染病，故對春節回家過年「不可能完全放心」。