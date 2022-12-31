內地開關｜春節出遊首選歐洲、香港？　深圳旅行社：國內旅遊較多

內地宣布放寬出入境管控，部份國家如日本、韓國要求內地旅客強制接受新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）測試，亦有不少國家如美國、英國等要求內地旅客需在上機前提供核酸檢測陰性證明。



對於內地旅客春節的旅遊規劃，《香港01》詢問深圳一間旅行社，該業者透露春節團體旅遊仍以國內旅遊團為主，如東北滑雪、海南三亞等。他表示，主要是目前歐洲等入境規則都還在變化中、香港雖知道1月初通關但還不清楚具體情況，「要晚一點才會開辦歐洲、香港相關業務和旅遊團。」



疫情爆發兩年多，香港旅遊業曾停擺多時。（吳鍾坤攝）

12月26日，《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》發布，其中提到有序恢復中國公民出境旅遊。消息發布後，旅行平台上的出境遊搜尋量瞬間暴漲。



據《中國新聞網》報道，「去哪兒」平台資料顯示，消息發布後15分鐘內，國際機票瞬時搜尋量增長7倍，熱門目的地為泰國、日本和韓國。攜程資料則顯示，發布30分鐘內，熱門海外目的地搜尋量同比大漲10倍，出境(含中國港澳台)機票、海外酒店搜尋均達到三年來峰值。

1月8日取消入境隔離、恢復民眾出境遊 春節熱門旅遊地香港排第二

攜程資料顯示，2023春節旅遊熱門目的地，澳門排第一、香港第二、其後依序是日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜尋量增長最快的前十名目的地，春節出境跟團遊產品的相關搜尋量，猛漲6倍。

港澳通關首日，《香港01》記者直擊澳門平安夜情況，澳門是內地春節旅遊的熱門地。（香港01）

深圳業者：內地旅客入境歐洲等地各國政策仍不明朗

對於內地民眾的春節旅遊規劃，深圳旅行社業者向《香港01》記者透露，現在春節旅遊仍以國內旅遊為主，海外和香港的旅遊團「都還要再等等」，他指出，因為目前各國對於中國旅客入境的政策還未明朗，「都還在優化入境政策階段，可能要等兩個月才會有更多的旅遊團成團。」



該業者表示，意大利先前宣布檢測陽性的旅客須隔離、日本也是檢測陽性須隔離。「這樣旅客出遊就沒有意義了，這些國家還得辦簽證。所以我們都建議大家先不要出國，再等等。等到3、4月再去日本賞櫻花也很美啊。」

業者透露，目前國外旅遊他們會推薦內地民眾可以免簽落地簽到訪的海島國家，如斐濟、馬爾代夫等。

度假勝地馬爾代夫2019年吸引逾28萬名中國遊客到訪。圖為2019年12月17日馬爾代夫一個島嶼的鳥瞰圖。（Reuters）

中國宣布放寬出入境防疫管控後，一些國家要求來自中國旅客強制接受引致新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的新冠病毒（SARS-CoV-2）測試。以下是香港01彙整相關最新消息：內地開關・持續更新｜馬來西亞沙巴州要求中國旅客出示檢測證明