《紐時》：北京醫生疑被施壓　要求開死亡證明時避提染疫亡

內地新冠疫情持續，按照國家衛健委分類，確診導致肺炎及呼吸衰竭的病故，才算作染疫死亡。然而，據《紐約時報》周五（30日）報道，有北京的醫生透露，他們被要求連開死亡證明都要盡量避免提及因染疫造成呼吸衰竭而去逝。



早前，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，國家衛健委明確分類，必須是因新冠肺炎確診導致肺炎及呼吸衰竭死亡才算染疫死亡，其他諸如心腦血管疾病、心梗等導致的病故皆不算。然而《紐約時報》報道指，醫生和殯儀館正被施壓，連與病毒相關的呼吸道死亡都不要分類。

圖為朝陽體育館內的朝陽醫院第二發熱門診候診。（新華社）

據報道，有在某私立醫院任職的醫生透露，近日，他和同事在醫院桌上發現一張要求他們盡量不要寫「重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭」為主要死因的紙條，他不清楚這是醫院內部還是政府官員發的。報道又指，目前中國社文媒體廣傳著類似的內容，即告誡醫生不要在死亡證明「隨意填寫新冠」。

自放寬防疫措施以來，中國官方公布的確診及死亡數字就一直被質疑遠不符合實際情況。報道稱，科學家正篩選各種消息來源以因應可能的災難性後果，而除非採取新的預防措施，否則若干最壞情況的預估顯示，未來4個月，中國染疫死亡的人數可能相當於美國整個3年疫情期間的規模。另就網傳衛健委會議紀要顯示12月1日至20日中國累計染疫人數達2.48億，多名科學家分析，如此龐大數據顯示，中國若非數月來一直壓制數據，就是試圖使疫情看來已達頂峰。