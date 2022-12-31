倫敦數據公司料中國日增9千疫歿　年初二或達2.5萬高峰

倫敦健康數據公司Airfinity星期四（12月29日）估計，中國每天可能有約9000人死於新冠病毒，比一星期前的評算人數增加了近一倍。單日新冠病毒感染人數約180萬人。

Airfinity當晚發表聲明說，估計中國因為新冠病毒造成的死亡人數，可能會在1月23日正月初二前後達到2萬5000人的高峰，給中國取消防疫限制後的首個春節蒙上陰影。

單日新增病例 兩周後或達370萬起高峰

由於中國在春節期間會有大量人員流動，疫情可能會傳播擴散，當地單日新增感染病例可能提前10天，也就是在1月13日達到約370萬起的高峰。

殯葬業者透露，確診死亡人數偏多，大部分都是老人家，殯儀館人員甚至不敢去往生者家裡收屍，怕感染病毒。（ETtoday授權使用）

Airfinity說，估算是基於中國地方省份的數據，這些數據報告的染病人數遠高於官方的國家數據，並且結合了香港、日本和其他國家與地區在取消嚴格管控限制時出現的趨勢。

聲明說：「根據區域數據的趨勢，我們的流行病學家團隊預測第一個高峰將出現在目前新冠病毒病例正在上升的地區，第二個高峰將在中國其他省份隨後病例激增的推動下出現。」

它說，自12月1日至今，中國累計死亡人數可能達10萬人，感染總人數為1860萬人。到了明年1月23日，累計死亡人數將達到58萬4000人。預計到了4月底，死亡人數將達170萬人。

中國衛生官員近日說，他們將新冠病毒死亡定義為死於新冠病毒引起的呼吸衰竭的人，不包括死於其他疾病和病徵的人，即使他們的病毒檢測呈陽性。自2020年新冠病毒疫情暴發以來，截至12月28日，中國官方公布的新冠病毒死亡人數為5246人。

倫敦健康數據公司Airfinity估計，中國每天可能有約9000人死於新冠病毒。（AP）

就外界對中國新冠病毒死亡數字的質疑，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友星期四在記者會上說，中疾控的團隊計劃以不同方式評估死亡人數。吳尊友說，這個團隊將衡量當前染病的死亡人數，與未發生新冠病毒的預期死亡人數之間的差異。他說，通過計算所謂的超額死亡人數，中國將能夠計算出可能被低估的情況。

病例激增引發全球擔憂會出現新冠病毒變種毒株，這些變種毒株可能更具傳染性、致命性或兩者兼有。美國等不少國家已對來自中國的遊客采取強制性檢測和入境限制措施。

另外，中疾控流行病學前首席科學家曾光星期四在2022鳳凰網財經峰會上研判，疫情來勢洶洶，北京的新冠病毒感染率可能已超過80％。他說，這次新冠病毒感染率上升速度超過預期。曾光認為，這次疫情讓人們感覺來得特別猛烈，主要基於毒株傳播力強以及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素。但曾光說，北京第一波疫情風暴比較大，預示第二波就很低，「因為乾柴快燒盡了」。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載