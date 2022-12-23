通關｜各地入境隔離政策不一　星媒：年關至，中國何時重開邊境？

隨著中國防疫措施的持續放寬，身處境外的人也開始坐不住了：最近中國社交平台上討論度最高的問題之一，便是「現在回國要隔離幾天」「今年是不是能回家過年了？」



近三年，受疫情影響倡導就地過年，非必要不出行。圖為山西太原有民眾在年貨市場選購春聯。（資料圖片）

與11月11日發佈的「二十條」中提出取消航班熔斷、縮短隔離時長等大幅優化入境防疫的措施不同，中國政府12月7日發佈的「新十條」僅放寬境內防控措施，沒有進一步優化關卡管控，仍維持入境後需進行五天集中隔離和三天居家隔離（即「5+3」）的要求。

但是網路上的資訊顯示，多個地區對這一要求的執行似乎並不嚴格，四川省成都市更是從星期二（12月20日）起出現了僅需集中隔離兩天就可居家隔離（即「2+3」）的情況。

隨之而來的，還有各種不同程度的網傳優化消息，其中幅度最大、執行最早的，還要屬香港媒體星期三（12月21日）爆出的「明年1月3日起取消入境集中隔離」，可謂是將外界對於中國進一步開放關卡的期盼值推到了新高。

入境點不同，隔離時間也不同？

有許多網民在中國社交媒體小紅書上分享自己在重慶僅集中隔離了兩天的經歷。其中一名網民在星期四（12月22日）下午的帖子中稱，在簽署居家隔離申請書後，已成功離開酒店回家隔離。

按理來說，中國各地的入境防疫政策應當是一致的，不過綜合網路消息和部分媒體報導不難發現，目前有許多地方對於「5+3」的執行似乎並不嚴格，其中四川省成都市還因為開始「試點」更短的入境隔離期，而讓其他已入境或想要入境的人直呼「羡慕」。

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在微博和小紅書等中國社交媒體平臺上，從星期二起就陸續有多名從海外或香港入境的博主發文稱，由成都入境後，天府國際健康服務中心等隔離酒店的集中隔離政策，已經從原來的五天縮減到了兩天。

有港人爆料入境成都實際上已變為「2+0」（點圖放大）：

據「第一財經」引述成都防疫指揮部國際專班相關工作人員報導，雖然上層政策還未調整，但「應該是成都的隔離酒店在試運行（集中隔離縮短到2天）」。

除成都外，在中國社交媒體平臺上搜索地名加上「入境」「隔離」等字樣，也不難找到其他民眾的分享。其中，很多在包括江蘇、雲南、廣西等地隔離的網民反映，其所在的社區「沒人管你是否居家隔離」，隔離五天后就可以自由活動，即目前實施的「5+3」中，「3天居家」全靠自覺，實質已變為「5+0」。

也有部分城市地區還執行著「5+3」政策，不過，這些「守規矩」的城市，卻遭到了很多網民的「嫌棄」。其中，有不少從上海市入境的網民反映，入境的本地居民需要集中隔離五天，而外地居民則被要求在酒店集中隔離八天，直呼「上海扣大分」。

有不少網民在微博發文稱，在許多城市放寬要求的現在，上海隔離酒店仍要求外地人在酒店完成「5+3」共八天的隔離。圖為其中一篇網民發帖。（微博截取）

從多地隔離時間和方式不盡相同，卻沒有出現官方闢謠、通報等情況來看，目前對「5+3」的政策執行要求似乎並不嚴格，基層政府可以根據當地情況進行調整。

除了成都外，對隔離要求有所放鬆的大部分是二、三線城市或本土疫情較為嚴重的城市。有網民因此推測，可能是由於當地感染量過大，或是人力、物力不足，才導致無法嚴格執行相關政策要求。

下一步是什麼？讓子彈再飛一會兒

不論是試點運行還是形勢所迫，能夠優化隔離政策總是好事，而在「新十條」發佈後，關於官方政策也將明確優化的消息也越傳越多。

這些消息從程度到執行時間都不盡相同，且雖然有部分早期傳言，如上海浦東機場12月9日取消入境隔離直接放行等，已被時間「闢謠」，但仍不妨礙每次出現新消息都能引發新的一輪討論。

2020年，外籍入境人員在上海浦東機場T1航站樓進行轉機。（中新社）

早期消息中，傳播最廣泛的大概要數經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）中國區總監貝金克（Mattie Bekink）12月8日在推特上發佈的說法：「聽到傳言說，（到中國的）國際入境者的隔離天數將在大約一周之後轉變為「2+3」，到1月上中旬則變為「0+3」。」

經濟學人智庫中國區總監貝金克12月8日在推特說，「聽到傳言說，（到中國的）國際入境者的隔離天數將在大約一周之後轉變為「2+3」，到1月上中旬則變為「0+3」她的這條推文在經過中國自媒體轉載後在國內廣泛傳播。（推特截取）

這一推測的前半句，在不考慮成都的特殊情況下，已經在時間網上被推翻了，但後半句的內容，依然與現有的網傳說法大抵一致。

目前最新的說法來自香港衛視（HKSTV）星期三（12月21日）的報導，據該台匿名消息稱，大陸將于明年1月3日起取消入境集中隔離措施，將隔離政策優化為「0+3」（即只需三天居家隔離），在新的一年「全面開放」。另外也有中國自媒體消息稱，「0+3」將從明年1月9日起執行。

香港人持續關注，通關內地有沒有新進展。（資料圖片）

雖然細節有所不同，但主流預測基本是明年農曆新年之前，便會取消集中隔離。儘管大部分人還是秉承著「讓子彈再飛一會兒」的謹慎觀望態度，但時隔三年終於有了能回國過年的盼頭，依然讓許多身處海外的中國人興奮不已。

該來的總會來

即便上述幾個推測的時間線或具體措施最終不夠準確，但中國正走在重開邊境、重新接軌國際社會的路上，是肯定沒有錯的。中國官方的發言也似乎在暗示，入境檢疫要求調整不遠了。

其中最明顯的，應當要屬中國外交部發言人毛甯回應相關提問時的表態變化。她星期四（12月22日）回應有關「是否會調整入境隔離政策」時明確，中國將根據疫情形勢的發展，「不斷優化便利跨境人員往來的各項安排。」

圖為中國外交部發言人毛寧。（外交部網站）

而在12月7日，毛寧面對相似的提問，給出的回答是「我們將結合國內疫情防控政策調整，研究出臺便利跨境人員往來和遠端防控的新舉措。」這似乎代表著，研究已經完成，出台只是時間問題了。

中國外交部發言人毛甯星期四（12月22日）回應有關「是否會調整入境隔離政策」時明確，中國將根據疫情形勢的發展，「不斷優化便利跨境人員往來的各項安排。」（中國外交部官網）

中國駐美大使秦剛也在12月8日和12日兩個不同場合上提到，中國將在「可預見的未來」進一步放鬆防疫措施，並迎接更多的國際旅客，請各界「拭目以待」。

另一方面，香港12月14日起取消了抵港人員居家健康檢測三天的要求，達成入境「0+0」，澳門也從12月17日起取消五天的入境集中隔離規定，改為五天居家隔離醫學觀察。有觀點認為，這兩個特區的入境防疫政策調整，也可能是北京的「觀察試點」，成為中國大陸調整邊境政策的參考。

新冠疫情下，香港機場人流大減，圖片拍攝於6月。（資料圖片／歐嘉樂攝）

入境隔離在隔什麼？

在全球大部分地區都取消了針對冠病的入境隔離措施的當下，很多人不能理解，中國大陸仍在進行集中隔離的理由是什麼。

其中最為明顯的顧慮，可能是擔心人員流動會帶來新一輪感染潮。包括新加坡和香港等多個國家地區的經驗也顯示，在境內疫情穩定時開放關卡，確實會帶來更多輸入性病例，造成社區傳播風險。

北京放寬疫情防控後，發熱門診出現排隊人龍。（視覺中國）

但很多人認為，中國目前大幅放開管控帶來的感染潮，已經使其成為目前感染率最高的國家之一，不應該再過分擔心輸入病例帶來的傳播。甚至有網民調侃，現有的入境隔離政策保護的是境外的人，避免「輸入性陰性」人員落地直接沖進「陽群」。

不過，在國內疫情暴發時暫時維持入境隔離政策，以避免境外病例輸入社區造成更大壓力的考慮，也不無道理。畢竟根據中國首席流行病學家吳尊友此前的預測，中國本輪疫情高峰預計將持續到明年3月中旬，其中春節返鄉的人員流動預計會帶來下一波大面積感染，給已經承受重壓的醫療系統帶來進一步挑戰。

另一方面，由於冠病病毒的不穩定性，哪怕是中國境內的感染者中都出現了不同的變種毒株，而海外傳播的病毒更是會有所不同。有觀點認為，對入境人員進行隔離，是為了避免境外變種在境內傳播，甚至導致新的變異株出現。

2018年春運時車站都是人和行李的景象已經三年都沒有出現。（視覺中國）

事實上，很多國家都有著對新變種產生的擔憂。其中，美國國務院發言人普萊斯12月19日談及中國疫情時提到，美國擔憂中國當前的疫情暴發可能導致新變種毒株的出現，對世界各地的人們構成威脅。韓國則從12月16日起將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單，即在機場檢疫階段加大針對來自中國的人員入境篩查力度。

這意味著對於想要第一時間入境中國的人，尤其是遊客或短期入境人員來說，雖然放寬乃至取消隔離要求會帶來便利，但若在疫情高峰期時就入境，也還需警惕萬一不幸感染，可能對自身健康以及後續行程安排帶來的風險。

多種跡象表明，中國持續放開已成定局，不會再走回頭路，放寬邊境管控也只是時間問題。而在經歷了三年的「與世隔絕」後，面對開放後的遊子返鄉、遊客來訪，希望中國已經做好準備。