習近平辦公室書架出現新照片　首次擺放與江澤民胡錦濤合照

周六（12月31日）晚7時，中共總書記、國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞，書架上的照片再度引發關注。在新年賀詞結束後，央視及公布習近平辦公室書架上的27張照片，很多照片是首次出現，習近平乘高鐵到香港的照片也在其中。



習近平在新年賀詞中緬懷江澤民，書架上也出現兩張有江澤民在內的照片，一張是習近平與兩任前國家主席江澤民、胡錦濤的合影，一張是江澤民向習近平父親、中共元老習仲勛和國務院前總理朱鎔基敬酒的照片，兩張都是首次出現。



央視今年用互動式網頁介紹習近平辦公室書架上的新變化，一共有27張照片，分為三個區域，有習近平與家人的生活照，習近平與父親習仲勳和胡錦濤、已故領導人江澤民等合照，以及習近平2022年訪港、二十大參與重大活動工作照。

依照往年習近平在新年賀詞時背後書架擺放的照片，切合一年主題，也有其深意。2022年習近平發表新年賀詞時，由於北京將舉辦冬奧會，書架出現北京冬奧吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」。

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值得一提的是，2023年習近平書架增加許多家庭照，也多曝光2張與女兒習明澤的合照。習近平2021年12月31日晚發表2022新年賀詞，當時書架上擺放的13張照片受到關注：