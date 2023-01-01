溢價5倍至1.2萬元？　輝瑞Paxlovid遭內地民眾搶購

據內媒《21世紀經濟報導》、《證券時報》等媒體綜合報道，近日，內地官方宣布對新冠疫情實施「乙類乙管」後，國內疫情政策進一步放開，輝瑞新冠藥Paxlovid作為治療新冠的有效藥物之一，遭到不少內地民眾搶購，更有不同媒體消息指出，市場銷售指導價為2300元（人民幣，下同）/盒的輝瑞Paxlovid，在「黑市」／黃牛手上被賣出1.2萬元／盒的價格，溢價5倍之多，但依然有許多民眾爭相購買。



核酸檢測示意圖。（視覺中國）

近日，內地新冠疫情反覆，掀起不少購藥囤藥潮，其中最受關注的輝瑞Paxlovid更是「一藥難求」，不少人花高價也難以買到。日前，「奶茶妹妹」章澤天曾在朋友圈發布在京東平台購買輝瑞Paxlovid的方法，表示貨源充足，但已經刪除。

而有杭州市民接受採訪表示，自己父母已經80歲高齡，他經過多方渠道找到黃牛，用1.2萬元買了一盒輝瑞Paxlovid。而在各路社交平台上，比他用更高價格購買的人不在少數。也有網友分享購藥成功的經驗，甚至有網友表示自己「有藥」，眾多信息，真假難辨。

針對此類情況，有公立醫院醫生接受《證券時報》採訪時表示，作為一款重要的處方藥，如果需要通過「黑市」或網絡平台搶購，這是很不正常的。第一，輝瑞Paxlovid的代謝會和多種藥物發生相互作用，需要在醫生的指導下使用。第二，這個藥（輝瑞Paxlovid）有明確的用藥指徵，比如有基礎病的老年陽性患者，但實際上是有「門路」會搶貨的很多根本不是高危人群，或者還未感染，甚至有人「囤積」該藥，只為給商業夥伴「送禮」，這些行為加劇了藥物的緊缺。該醫生表示，這種亂像不會持久，普通人沒必要囤藥。

8種「特效藥」應急獲批

目前，作為處方藥的輝瑞Paxlovid已出現在內地多家互聯網醫院平台，京東健康、醫聯的未來醫生、方舟健客、美團買藥等平台均有銷售，不同平台的購買審核標準不同。其中，未來醫生的審核相對嚴格，優先三危人員：65歲以上的老年人，有基礎疾病的人，以及未接種過疫苗的患者，且需提供各類證明。

2022年12月30日，國家藥監局發布消息，按照藥品特別審批程序，已經應急附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫諾拉韋（即Molnupiravir，港譯莫納皮拉韋）膠囊（商品名稱：利卓瑞/LAGEVRIO）進口註冊。

（國家藥監局官網）

目前，國內「新冠特效藥」增加到4種，包括進口的輝瑞Paxlovid、默沙東Molnupiravir和國產的阿茲夫定、安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法。再加上國內2021年和2022年獲批的4種中成藥，目前市面上的「新冠特效藥」已達8種。