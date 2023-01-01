廣州發熱就診量連日下降　市衛健委：疫情高峰已過春節進入尾期

日前，廣州衛健委曾稱，廣州疫情會在12月至1月間達到高峰。

《南方日報》昨日（12月31日）報道，市衛健委表示，自12月23日起，全市發熱門診就診患者人數開始高位回落，日均就診量從高峰期的6萬人下降至1.9萬人，預計在2023年春節前本次疫情將進入流行尾期。



廣州多家醫院發熱門診就診量顯著下降

廣州市婦女兒童醫療中心提供數據，12月21日發熱門診接診量為2315人次，12月29日接診量為991人次，降幅超過五成，其中珠江新城和兒童醫院院區降幅較為明顯。近一周廣東省中醫院大德路總院發熱門診就診量減少了近20%，而廣東省第二人民醫院則下降三分之一。

南方醫科大學南方醫院主任彭劼說，從數據看發熱病人就診高峰已過。最高峰時南方醫院線下發熱門診單日有1300餘人就診，現在約600多人，線上問診患者亦持續下降。他預測，下一波高峰可能為有基礎疾病、感染後需要住院的長者。

廣州1月將達疫情高峰 返聘退休醫護、增發熱門診ICU床位應對峰期

「防重症」將成下一階段防疫目標

儘管廣州發熱患者就診人數大幅度減少，但許多醫護反應，重症人數和住院患者持續增多，其中不少為老年患者。據廣州中醫藥大學第一附屬醫院主任詹少鋒介紹，12月20日起，住院患者迅速增加，多數為65歲以上、有基礎病的年長者，僅小部分是年輕人。

目前內地防疫已將「防感染」轉至「保健康、防重症」。廣州各大醫院正擴容重症資源，最大程度提升急危重症救治能力，以應對即將到來的重症高峰。有醫院將部分病房改造為呼吸感染科室，要求呼吸與危重症科至少配備200張床位。廣州市紅十字會醫院稱，已將綜合ICU床位擴容至原來三倍，還新增3個感染監護病區，必要時可轉換為ICU床位，力求最大限度實現「防重症」目標。