有片 ｜不滿入境隔離依然5+3　回國留學生廣州機場與警察爆衝突

據Twitter帳戶「李老師不是你老師」上月30日上傳的一則影片顯示，廣州白雲機場29日晚間有回國入境的中國留學生因不滿中國官方在明確規定1月8日起放開的情況下，廣州依然維持「5+3」（5日集中隔離+3日居家隔離）隔離政策，繼而與警察發生衝突，有學生大喊「不合理」「警察打人了」等語句，現場狀況一度十分激烈。



自國家衛健委上月26日發布對新冠疫情實施「乙類乙管」的總體方案，國內疫情防控有序放寬，相關政策進一步調整。然而近日，有從廣州白雲機場入境的中國留學生群體對廣州依然維持的隔離5+3政策表示不滿，隨即與現場警方發生言語和肢體衝突。

《央視新聞》12月26日發布的一條官方微博顯示，將「取消入境後全員核酸檢測和集中隔離」。（《央視新聞》官方微博）

影片畫面中可以看到不少留學生穿著厚厚的衣服，拖著許多行李，向警察質疑依然維持5+3隔離政策是否合理，影片中可見有留學生被警察拉走，也有不少學生大喊「警察怎麼能打人呢」；「你這樣是合法的嗎」；「你是中國人嗎你這麼打人」等語句，言辭激烈。現場，有學生拿起手機錄像。

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據悉，現場更有留學生因家中老人去世，出示了死亡證明，想要回家奔喪卻不行，必須進行5+3隔離。有網友評論如此做法似乎有些不近人情，不過也有網友表示，具體政策的頒布和落實執行有時間差很正常，特殊時期大家也應該彼此多多理解。