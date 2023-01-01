上海、西安多地萬人齊聚地標迎新年　北京市民湧雍和宮搶上頭香

年末內地放寬防疫措施，雖然爆發疫情感染高峰，但民眾仍將其視為「三年防控」結束的信號。昨日，上海、石家莊、杭州、西安等多地舉行跨年狂歡，人山人海的民眾齊聚室外歡慶新年到來。在北京，新年第一日雍和宮恢復開放，民眾爭相祈福上頭柱香。



昨日（31日）跨年夜，上海再現人氣與喧鬧，外灘、豫園等地標迎客流高峰。黃浦江對岸的陸家嘴建築群戶外大屏上打出「2023」、「元旦快樂」、「我愛上海」等慶祝新年的標語；南京路步行街有民警以「人墻」疏導人流、車流。

據《上觀新聞》報道，昨日上海外灘濱水區瞬時峰值達7.1萬人，累計總客流47.1萬人次；外灘親水平台瞬時峰值6.4萬人，累計總客流30.8萬人次；豫園瞬時峰值4.2萬人（出現在17時35分），累計客流17.6萬人次。

「見到這麼多人很幸福」西安、杭州等地再現跨年人潮

綜合內媒報道，今年因疫情封控多時的西安、杭州、石家莊、重慶等城市皆迎來跨年人潮。西安大唐不夜城景區內人頭攢動，市民馮先生稱，「因為疫情，很久沒有外出遊玩過了，沒想到人這麼多。但看到大家重回煙火生活中，走到街上，感覺很幸福。」

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在杭州湖濱步行街、嘉里中心等遊玩區，2萬餘名市民、遊客聚集在街頭，共喊倒計時。有市民在人群中大喊「煙火氣回來了！」隨著新年鐘聲的敲響，受疫情困擾不斷的石家莊、武漢市民放飛數萬只氣球，祈求新年新希望；重慶市民冒雨撐著傘，聚集在解放碑前跨年。

北京雍和宮恢復開放民眾搶上「頭香」

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關閉許久的北京雍和宮在新年第一日恢復開放。遭疫情困擾的北京市民一早於今晨湧向雍和宮，祈求祛病消災。前往上香的網民描述，「從沒見過這麼多人，一出地鐵口就人山人海，摩肩接踵，碎步緩慢前移，一二十分鐘才進去。」人潮擁擠導致彎腰禮拜的空間不足，擔心不小心會燒到旁人衣物。

「北京地鐵」今日也發布運營信息，提醒市民因雍和宮人潮，對部分出口採取封閉措施。