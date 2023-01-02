有助提高免疫力　球蛋白漲價市民照搶購　可預防或治療新冠嗎？

在退燒藥供不應求的情況下，有助提高人體免疫功能的靜注人免疫球蛋白（PH4）成為市民另一搶購的藥物，原本出廠價約300元（人民幣，下同）的「球蛋白」，更在各大銷售平台漲價至1700元。

有醫生指出，「球蛋白」的每一種抗體並非都對新冠病毒有效，注入人體後24小時就會失效，目前尚未有確切證據表明其對新冠有預防作用。



靜注人免疫球蛋白（PH4）是血液製品之一，又稱「靜丙」、「丙球」、「球蛋白」，屬於處方藥，在臨床上使用並不廣泛。近期，內地感染人數增多，球蛋白受到市場追捧，多地藥店傳出缺貨。

公開資料顯示，球蛋白是從數千位健康人士所獻的血漿中分離得到的濃縮免疫球蛋白製劑，可在人體中起到防禦感染、防止自身抗體對自體的損傷、提高人體免疫力功能等作用。

《第一財經》報道，曾代理球蛋白的渠道商介紹，在新冠疫情前，球蛋白在中國的使用率不高，在發達國家應用則較為普遍，因此國內進口球蛋白的銷售價一度出現倒掛情況，即價格低於在發達國家銷售價。但隨着感染人數增加，市場對球蛋白的認知度大大提高。

渠道商稱，球蛋白是受政策嚴格管制的藥品，日常出廠價300多元一瓶，藥店零售價約450元，但近期漲價至過千元。除了因市場的需求量大增外，一些渠道商也在囤積炒作，在一定程度上加劇了市場供應緊張，「在囤積過程中，一些渠道商也會層層加價，一層可能加價50%後再進行轉讓」。

國家藥監局官網顯示，國內有過百款球蛋白已獲批上市。有生產商介紹，球蛋白主要生產原料為血漿，雖然血漿產量年年增長，但增加的量有限。受疫情影響，球蛋白市場需求大增，但企業在短期內要擴產並不易，除了受制於原料供應緊張外，該產品生產難度也頗大。

上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋介紹，球蛋白主要成分是抗體。理論上，抗體注入人體後會具備一定的抗擊病毒效果，從新冠康復者血液中提取的抗體，可發揮更大效果。

胡洋指出，球蛋白的每一種抗體並非都對新冠病毒有效，且注入人體後24小時內就會失效，因此球蛋白不能用於預防使用，只能用於新冠重症方面治療。值得一提的是，球蛋白在提取過程中，血漿經過嚴格篩選且病毒被滅活，但理論上仍存在傳播病原體的潛在風險，因此在新冠疫情前，球蛋白的臨床使用並不多。

2021年1月9日，《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Disease）發表上海市公共衛生臨床中心陳良教授團隊的研究。該研究旨在評估球蛋白對非重症新冠肺炎患者的臨床治療效果，但研究結果表明，與標準治療組相比，球蛋白並未顯着改善非重症新冠肺炎患者的臨床結局。

圖為國藥集團中國生物的治療新冠肺炎特效藥靜注 COVID-19 人免疫球蛋白（pH4）。（視覺中國）

針對球蛋白遭搶購的現象，武漢市第一醫院呼吸內科臨床藥師、副主任藥師鄧體瑛指出，《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中提到的針對新冠感染的免疫球蛋白，具體名稱為「COVID-19免疫球蛋白」，而非普通的「靜注人免疫球蛋白」。

「COVID-19免疫球蛋白」是專門的新冠免疫球蛋白，含有大量抗新冠的抗體。至於市場上的球蛋白一般用於嚴重的細菌或病毒感染的患者、病毒性肝炎的密切接觸者、免疫力低下且病重的老年患者、新生兒敗血症等。

鄧體瑛提醒，盲目注射球蛋白製品，有時反而會干擾自身抗體的形成，甚至會在注射過程中出現過敏反應，嚴重時或會危及生命。現階段球蛋白在新冠治療存在一定程度的濫用，但目前尚無確切證據表明其對新冠有預防或治療作用。