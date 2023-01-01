疫情｜中藥湯劑治療新冠病毒感染　南北地區處方各不同？

在過去3年的新冠疫情中，中醫藥都在醫療救治中發揮重要作用。

去年12月29日，國家衛健委發布《關於在城鄉基層充分應用中藥湯劑開展新冠病毒感染治療工作的通知》，並附上《治療新冠病毒感染中藥協定方範例》。專家根據南北方的氣候特點，制定了兩款中藥協定處方。



《治療新冠病毒感染中藥協定方範例》指出，Omicron變異株感染屬於中醫「疫」病範疇，病因為感受「疫戾」之氣，核心病機為「疫毒外侵」。

新冠病毒感染者早期可用協定處方（大青龍湯合五苓散）：生麻黃9克，桂枝9克，生石膏25克，苦杏仁10克，甘草9克，大棗10克，生薑10克，茯苓15克，豬苓9克，澤瀉9克，生白朮9克。

禹州市中醫院的工作人員為包裝好的中藥煎劑貼標。（新華社）

在北方地區，若新冠病毒感染者有發燒等症狀，可服用加味葛根湯，包括葛根15克，麻黃10克，生石膏20克，桂枝10克，白芍10克，生薑10克，大棗10克，桔梗15克，甘草10克。

若頭痛身痛明顯，可酌加羌活10克、白芷10克、川芎10克；若咽痛明顯，可酌加射干15克、牛蒡子10克；若咳嗽明顯，可酌加杏仁10克、枇杷葉10克。

在南方地區，若新冠病毒感染者有發燒等症狀，可服用加減銀翹散，包括金銀花15克，連翹15克，杏仁10克，牛蒡子10克，桔梗10克，甘草6克，葛根30克，北沙參10克，桑葉10克，藿香10克。

若高熱體溫大於38.5℃，可酌加生石膏30克（先煎）；若頭痛身痛明顯，可酌加柴胡15克、黃芩10克；若咽痛明顯，可酌加射干15克，玄參10克；若咳嗽明顯，可酌加炙麻黃5克、浙貝15g克。

患者可根據以上處方用水煎服，每日一劑，每劑水煎400毫升，分2至4次溫服。長者、兒童以及體弱者酌減。若出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀，酌加砂仁6克、木香10克。