新年從搶藥開始！　傳Omicron新變種易致腹瀉　內地蒙脫石散脫銷

從囤連花清瘟，到搶購布洛芬、輝瑞新冠特效藥；2023年新年伊始，內地社交媒體上有不少網民吐槽，「新年第一天從搶藥開始，一大早就買不到蒙脫石散了。」

據《澎湃新聞》報道今日（1日)報道，治療兒童、成人腹瀉的蒙脫石散沖劑在各大網絡購藥平台全線售罄；線下藥房工作人員亦稱，「昨天還有貨，今天突然來了幾個大訂單，一下子就賣完了。」表示最近不斷有消費者諮詢購買，短期內估計無法買到。

除了蒙脫石散、諾氟沙星、整腸生等腸胃藥物一時間再次成為民眾搶購新品，起因竟為一張網絡流傳圖。



日前，內地網絡流傳一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要屯點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的朋友圈截圖。內容稱目前海外最強毒株為XBB 1.5，主攻心腦血管和腸胃疾病。「所以，有條件的請準備蒙脫石散，補液鹽（或者買兩箱電解質飲料比如脈動尖叫寶礦力），整腸生，益生菌各種乳酸菌片，諾氟沙星也來一盒。」

網傳截圖稱，Omicron新變異株XBB1.5主攻心腦血管和腸胃疾病。（網絡截圖）

據此前中疾控病毒所所長許文波介紹，XBB是Omicron新的變異分支，在部分歐美國家已逐漸成為優勢毒株，傳播力和免疫逃逸能力隨有所增強。但致病力，尤其致重症、死亡與其他變異株並無明顯區別。美國疾病控制和預防中心亦表示，無跡象表明XBB.1.5會比其它Omicron變種導致更嚴重的疾病。

蒙脫石散是一種針對消化道內病毒、病菌有抑制作用的藥物，主要用來治療腹瀉等腸胃不適。該藥非處方藥，線上平台即可購買。但目前阿里大藥房、京東健康等線上藥店，不論是兒童，還是成人服用的蒙脫石散皆已售罄。

據央廣網此前報道，約10%的新冠患者可出現消化道症狀。上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師崔松提醒，「蒙脫石散主要功能是治療腹瀉的症狀，並非治療病毒的藥物。」若擔心新冠引起腹瀉，大部分止瀉藥物都可達到蒙脫石散的效果，無須盲目囤購一種藥物。