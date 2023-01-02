內地元旦超5200萬人次出遊　90後00後遊客增三成　銀髮族佔比減半

隨著年末內地放寬防疫政策，全國旅游業望借2023元旦小長假逐步複蘇。

據文化和旅遊部數據中心測算，元旦3日假期間，全國國內旅遊出遊5271.34萬人次，較去年增長0.44%，恢複至疫情前2019年元旦假期的42.8%；國內旅遊收入265.17億元（人民幣），較去年增長4%，恢復至2019年元旦的35.1%。



旅游部分析顯示，「反向旅行」成中遠程跨省旅遊趨勢，來自長三角、珠三角的遊客成為西南、西北、中部地區旅遊地的主要客源，而三亞、西雙版納等氣候溫暖地區則為北京和東三省遊客「避寒跨年」的主要目的地。

據內地途牛旅行網站數據，截至1月2日，跨省遊出遊人次佔比為32%。其中，上海、北京、南京、廣州、成都、天津、深圳、杭州、鄭州、哈爾濱入選「元旦假期周邊遊熱門城市TOP10」。

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多地免門票迎客 90後00後年輕人成出遊主要人群

據《澎湃新聞》報道，多座城市在元旦為吸引遊客，下調景區門票，甚至推出「免費遊」。攜程平台數據顯示，熱門城市門票平均成本降低約10%，部分城市降幅超一半。其中，杭州宣布自1月1日起，部分國有和非國有的A級景區實行首道門票免費遊，持續至3月底；湖南張家界於元旦和春節實行免門票，並推出酒店和交通優惠；河南部分景區免票或半價。

年輕人在元旦假期成旅遊消費「主力軍」。攜程旅遊平台數據顯示，較去年同期，90後00後出遊佔比增長36%，親子遊出遊佔比增長41%，銀髮族出遊佔比則降低53%。90後00後消費潛力亦不容小覷，在星級酒店訂單中，這部分群體訂單均價的同比增速最高，達到37%。