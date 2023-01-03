中國駐美大使任期即將結束　秦剛憶任內工作並向全美各界道別

中國駐美國大使秦剛在Twitter向美國各界人士道別。

他表示，到任時中美關係正面臨諸多嚴峻挑戰，他一直努力做中美之間溝通的橋樑和紐帶，期間得到美國各界人民的支持和幫助，他對此表示衷心感謝，並稱未來將一如既往地關心支持中美關係發展。



秦剛表示，自己即將結束中國駐美大使任期，回想起到任時，中美關係面臨着諸多嚴峻挑戰。到任以來，他認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋樑和紐帶，致力於探索中美之間正確的相處之道。在此期間，他和駐美使館得到美國各界人民的大力支持和幫助，他對此表示衷心感謝。

他憶述，在過去的500多天，自己訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，認識了很多朋友，「美國人民的勤勞、熱情和友善深深地感染了我」。

他表示，自己將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏，為兩國人民福祉和世界和平、穩定和發展做出應盡努力。

（Twitter@AmbQinGang）

此外，秦剛透過中國駐美國大使館向在美中國留學生及全美僑胞發告別信。

秦剛稱，回憶過去一年半的在美工作，同學們都讓他留下了深刻的印象。他走訪了全美20多個州，只要條件允許，每到一處都會參訪高校學府，了解大家的學習生活，傾聽大家的需求呼聲。

他希望同學們始終心懷祖國，努力學習，掌握本領，賡續留學報國光榮傳統，為中華民族偉大復興貢獻自己的學識才華，同時廣交朋友，增進交流，擔當中美友好的民間使者，講好中國故事，促進兩國人民的相識相知。

秦剛又稱，在美工作的18個月中，一直把與僑界接觸互動作為工作重點。目前，在美華僑華人數量已達500多萬，成為美國多元社會的重要組成部分，很多傑出代表躋身為美國政界、商界、教育界、科技界、學術界、文化界的佼佼者，為美國經濟發展、社會進步、科技創新等各方面作出寶貴的貢獻。

他表示，在中美關係陷入低谷的當下，儘管面臨前所未有的阻力，全美僑界初心不改，矢志不渝，想方設法促進中美民間友好，助力兩國加強了解、增進互信、發展合作。

秦剛稱，在過去18個月中，他與全美僑胞共同探索新時期中美兩個大國正確的相處之道，「建交40多年來，中美關係已經形成你中有我、我中有你的利益交融格局，不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，兩國完全應該相互尊重、和平共處、合作共贏」。

他指出，旅美僑胞是中美之間的重要橋樑和紐帶，希望僑胞繼續不懈努力，推動兩國民心愈近，友誼愈深，為中美關係重回正軌凝聚正能量，作出新貢獻。