美國將派官員駐台　助推北京加速「統一後」想像？

美國國會近期相繼通過《2023財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），除了授權未來五年提供台灣最多100億美元無償軍援之外，同時包裹派遣官員駐台計劃，在台灣行政機關或立法院工作，引起熱議。民進黨政府對此態度低調，但台灣輿論不乏聲音擔憂，美國此舉乃干涉內政，「名為學習，實為監督」，諷刺「欽差大臣要來了」。



該案接下來將送交白宮，待拜登（Joe Biden）簽署成法。據法案內容，授權2023年至2027年間，每年提供台灣至多20億美元「外國軍事融資」貸款，還款期限為12年，並授權總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣，並要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。

其中最值得關注的部分，即美國政府將派遣官員駐台的計劃。計劃指出，美國駐派官員平均留台期限最長兩年，第一年需學習中文，第二年則需在台灣的行政機關或立法院工作。

美國國會通過《2023國防授權法》，擬派官員赴台兩年學習中文，並進入行政、立法部門工作。（資料圖片）

「台灣牌」重新拆解分裝

事實上，實際執行派駐計劃的NPO組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾遜（Richard Pearson），曾於12月中接受日媒「日本經濟新聞」採訪，他表示倘若美國的國防授權法案在年底前通過，計劃明（2023）年初就開始招募希望赴台灣的人士，明年9月開始派遣。

該報道稱，美國政府官員派駐台灣預計是一年派10人，皮爾遜表示，將從與經濟、安全保障有關的部會開始招募，美軍武官也是招募的對象，據悉不能從情報機關招募。他還說，11月底至12月初已與台灣行政當局、立法院相關人士協商派遣計劃。

如果皮爾遜說法屬實，表示民進黨政府對此知情，就算不是主動邀請，但基本也處於「照單全收」的狀態。要知道，今（2021）年8月過後，台海情勢受到佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）執意訪台，以及美國國會強推《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）等巨大動盪，中美關係亦因此往低谷下探。其中《台灣政策法》即有要求國務卿建立「台灣學人計劃」，送美國政府人員及其他符合資格民眾，赴台學習中文並進入台灣政府或民間機構實習，時間最長兩年。

美國國會通過《台灣政策法》，台總統府致謝稱「多方位促進台美合作關係」。圖為2022年4月15日，蔡英文在總統府接見美國聯邦參議員、外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）訪問團一行。（台灣總統府）

《台灣政策法》目前雖躺在美國國會流程，預計明年新會期恐將掀起新一波浪潮。但顯然行政部門已按捺不住，將暗藏其中各種實質衝撞、掏空「一中」框架的舉措，重新拆解分裝於其他法案。派遣官員駐台計劃即為一大顯例，不論其派遣官員層級和派駐機關為何，無疑是有意將美台「準官方」關係再往前推進，很難想像此舉不會引起北京的高度重視。

美國對華爭取緩戰以備戰

儘管習近平與拜登11月14日終於在峇里島見上一面，且拜登對華承諾從「四不一無意」升級到「五不四無意」，在台灣問題上更罕見提出仿若克林頓（Bill Clinton，台灣譯作柯林頓）時期的「新三不」政策。兩人見面之後，中美各領域高層官員亦陸續恢復溝通對話，還傳出布林肯（Antony Blinken）有望於明年訪華。一般認為象徵着中美關係趨緩，維持「鬥而不破」的局面，甚至可望有所新局。

不過，如同台灣大學政治學系教授張登及近日撰文分析，「華府的目標，與其說是避戰，不如說是爭取緩戰以備戰。所謂『五不四無意』，即便確有相關言談，也只能看成是緩和多年兩國元首首次見面氣氛的客套話。」

可以看到，拜登政府在「台灣牌」的力道，確實是有增無減，特別集中在安全防務與政治意志的貫徹。一方面，美國一手提高對台軍售，另一手不斷施壓台灣兵役期限延長，以及「全民皆兵」等「不對稱作戰」的推進。另一方面，把被台灣視為「生命線」的台積電往美國本土「轉進」；台灣中央研究院院士吳玉山即點出美國此舉背後的意圖：「你（台灣）有可能守不住，我（美國）也不一定要把你守護住，這時候我才會想說你不安全，所以急着要把你最好的東西拿到我這裏來，我覺得它反映的是這種心態。」

11月14日，習近平在印度尼西亞峇里島與美國總統拜登舉行會晤。（新華社）

在此現實發展底下，將美國派遣官員駐台計劃考量進來，儘管台灣傳媒將其解讀為協助台灣「抗中保台」，但極其明顯的是，美國根據自身國家利益，一來更為加大單點刺激北京的做法，二來以「武裝台灣」為名，實則「掏空台灣」，將台灣轉化打造為承受戰爭犧牲的前線砲灰角色。

挑戰北京統一的戰略定力

經歷九合一慘敗的蔡英文政府，看似重心放在黨內權力競逐與重整，「抗中保台」路線調整的呼聲亦時有所聞，但同時也意味着蔡英文或將更執着依附於美國霸權身影之下，以維護其脆弱的權力地位。近來美台態勢的進展，也說明了蔡英文政府只能讓美國對台灣予取予求，根本保障的是美國戰略企圖，而不是台灣的安全利益與台海的和平穩定。

美國利用「台灣牌」透過緩戰實則備戰的做法，表面上是在「一中」問題上與北京針鋒相對，但深層次卻是在挑戰北京完成國家統一的決心與意志，這是美國對華博弈結構最為危險的「深水區」。習近平在二十大政治報告首度宣示，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」同樣的話語，習近平也當面向拜登表明過。美國在台灣問題上不放棄切香腸式的小步進逼，其實就是在挑戰習近平和中共的戰略定力。

如今北京涉台官員、學者和媒體，無論發言表態或討論方向，看得出已將一條腿放到了「統一後」的治台規劃，「勢」可說是慢慢造了出來。至於「時」何時到點？北京有其設定的全局腳步，但美國「給人給錢給武器」式的手伸台灣，究竟是阻礙還是加快這個腳步？答案恐怕還很難說。但「統一後」意料之外的到來，對美國和台灣而言，會不會也不再那麼令人難以想像？