央視轟美國限制中國旅客入境　「雙標做法何其虛偽！」

內地去年年底調整防疫措施，將於今年1月8日正式開放關口，入境人員無需落地核酸及強制隔離。但隨著中國大門的開放，美國、日本、韓國等國家則開始限制自內地入境的旅客，要求嚴格進行核酸檢測。

對於這些國家，央視今日發評論稱，「虛偽！某些嚷嚷著要中國『放開』的國家，現在卻限制起中國人來了！」



文章批評，以美國為代表的那些嚷嚷著要中國「放開」的國家，現在又開始搞事情了。它們以中國國內疫情形勢「可能會突變出新毒株」為由，宣布對來自中國的旅客採取限制入境政策。

央視援引《華盛頓郵報（The Washington Post）》批評美國政府的話說，「毫無意義」，美國政府的決定「不科學、不合理、方向錯誤」。有分析人士指出，這是某些國家又一次集體政治表演，又一次想把疫情的「鍋」甩給中國，以遏制和孤立中國。

延伸閱讀：蓬佩奧：中國政府故意「播毒」 呼籲各國阻止中國旅客入境

文章稱，從科學上說，中國當前流行的毒株以BA.5.2、BF.7為主，之前已經在世界各地傳播。這意味著任何地方都有可能出現新毒株，限制中國旅客入境有何意義？多國衛生健康專家都認為，沒有必要對中國旅客實行入境顯示措施。一些歐美國家的相關規定既缺乏科學一句，又不顧防疫實施，從效果看更是沒用。

評論直斥美國等一些國家，在三年來對中國防疫政策的態度自相矛盾漏洞百出，始終把防疫當政治牌打。當中國採取嚴格防疫政策、有力保護了本國人民健康和安全時，一些歐美國家說三道四，不停嚷著要中國「放開」，否則就是沒有自由和人權。而當中國根據疫情變化優化調整防疫政策之後，某些西方政客和媒體又開始宣揚中國疫情「威脅」他國防疫，並出台違背事實、違背科學的入境限制政策。這種雙標做法何其虛偽！

在歐美政治邏輯裡，無論中國「放開」或是「不放開」，怎麼做都不對。美國等國家「翻臉比翻書還快」，拙劣的政治表演妄圖製造新一輪的分裂和對抗，將對全球早日走出疫情陰霾造成重大阻礙。

評論強調，歡迎中國遊客才是世界主流聲音。中國正處於防疫調整其，面臨困難和挑戰，但疫情形式總體可控，曙光就在前方。中國採取的一系列方便中外人員往來的舉措，受到很多國家歡迎。法國張開雙臂歡迎，泰國等中國遊客三年，各國旅遊局和駐華大使館的歡迎邀請，「才是世界的主流聲音」。