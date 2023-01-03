浙江疾控：全省日增約百萬宗新冠感染　料本月進高峰平台期

內地的本土疫情嚴峻，浙江省疾病預防控制中心表示，當地近期日增約百萬宗新冠感染個案，料疫情會在本月進入高峰平台期。



周二（3日），浙江省疾控中心發布「1月健康風險提示」指，全省近期進入新冠病毒感染疫情高峰，且流感等呼吸道傳染病仍繼續處於流行季。

浙江省疾控中心稱，全省近期新冠感染個案數日增約百萬宗，預計1月疫情將進入高峰平台期。春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散。隨著入境政策的調整，境外輸入新變異株的風險以及引起本土傳播的風險也將顯著上升。

浙江省疾控中心表示，當地近期日增約百萬宗新冠感染個案。（示意圖／新華社）

浙江省疾控中心還提醒，1月是流感的發病高峰季，學校、安老院等人群聚集場所易發生爆發流行，在當前新冠病毒感染高峰期，極有可能合併感染流感病毒，加重身體負擔，因此需做好保持良好衛生習慣、降低流感暴露風險、接種疫苗等防範工作。

另據中國疾控中心通報，內地昨日（２日）通報新增4804宗新冠感染本土個案，當中廣東1829宗、福建501宗、北京411宗、廣西383宗、重慶236宗、湖南228宗、陝西175宗、湖北137宗、山西109宗、江西91宗、四川91宗、雲南88宗、青海73宗、天津69宗、寧夏63宗、貴州44宗、浙江39宗、遼寧37宗、黑龍江36宗、上海31宗、吉林30宗、兵團26宗、內蒙古23宗、河南21宗、河北13宗、安徽6宗、山東6宗、江蘇5宗、新疆3宗。