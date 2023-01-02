內地假藥、仿製藥氾濫　公安部：嚴厲打擊「山寨」涉疫藥物用品

內地民眾「囤藥潮」中，多次出現假藥風波，連花清瘟仿製藥「連花清溫」曾湧現市場；除假藥外，還有輝瑞Paxlovid的仿製藥流竄內地黑市。

針對疫情爆發下，各種黑心藥商「製假售假」的情況，內地公安部食品藥品犯罪偵查局今日（2日）在微信公眾號發布通知，將嚴厲打擊製售假冒涉疫藥品、檢測試劑及製氧機、血氧儀等相關用品違法犯罪活動，切實保障人民群眾生命健康安全。



通知要求，各地公安食藥偵部門要充分發揮職能作用，強化責任擔當，積極主動作為，採取有力措施，依法嚴厲打擊制假售假、「山寨」仿冒涉疫藥品及相關用品的違法犯罪活動，切實形成有力震懾。

通知強調，尤其要圍繞常用涉疫藥品、檢測試劑及相關醫療器械、設備，緊盯生產、批發、零售環節及網絡交易服務等第三方平台，深入排查案件線索，與有關部門密切協作，第一時間核查工作中發現和群眾投訴舉報的線索，對構成犯罪的堅決依法立案查辦。

對相關犯罪活動要堅持嚴打、快偵快破、重拳出擊，持續保持高壓震懾態勢。對團伙性、系列性、跨地域案件，要組織專門力量開展集中破案攻堅，堅決摧毀犯罪網絡、斬斷利益鏈條。

在公安部近期部署下，內地依法嚴厲打擊製售假冒涉疫藥品、檢測試劑及相關用品違法犯罪活動。吉林警方近日成功查獲一起製售「布洛芬」假藥案件，及時阻止假藥流入市場，有效保障了群眾生命健康安全。