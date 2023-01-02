內地專家：國民不能長期做溫室花朵　外國人接近獲得群體免疫力

中國科學院院士、中國科學院大學教授石耀霖近日發布文章，表示通過模型分析，北京第一波疫情已經基本結束，已感染人數達到總人口保守估計為72%以上，激進的估計可達83%，無論哪一種情況，模型計算預測在元旦起社會生活都可以基本恢復正常。

石耀霖又稱，「在國外人群接近獲得群體免疫力時，中國國民不能長期做溫室中的花朵」。



石耀霖的相關分析文章發布在中國地球物理學會旗下微信公眾號「上天入地」。石耀霖的文章又稱，雖然北京第一波疫情已經基本結束，但由於重症死亡高峰往往發生在感染高峰半個月之後，所以憂傷的消息在未來仍會頻頻傳來，人們需要心理上做好準備。

石耀霖的文章又表示，在沒有有效疫苗使全民獲得免疫力的情況下，國家民族群體對病毒自然免疫力高低可以關係到國家民族存亡興衰。獲得全民群體對新冠病毒免疫力具有重要的戰略意義。在國外人群接近獲得群體免疫力時，中國國民不能長期做溫室中的花朵。

中國科學院院士、中國科學院大學教授石耀霖。（蘭州大學官網）

根據資料，石耀霖為地球物理學家。在2003年沙士期間，主要研究地球動力學方向的石耀霖從零開始跨學科開展沙士傳染病動力學研究，把流體力學中宏觀偏微分方程和微觀分子動力學方法相結合，應用於沙士的傳染病學研究，成功建立了沙士傳播概率模型。