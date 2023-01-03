江蘇男發文致全國止瀉藥蒙脫石散脫銷　搶藥鬧劇只因「個人猜測」

日前內地網絡流傳一條朋友圈稱，止瀉藥蒙脫石散可緩解XBB1.5毒株引起的腸胃不適症狀。一時間，蒙脫石散全國脫銷，並引發全民關註成為新年微博熱榜第一；甚至今日（3日）內地A股2023年首個交易日，蒙脫石散概念股集體大漲。針對蒙脫石散的突然「爆火」，央廣網亦發評論稱，「盲目囤藥吃藥會適得其反」。

一條朋友圈引發如此軒然大波，背後的始作俑者在昨日出面澄清，表示「此前朋友圈內容是個人理解和猜測」，自己亦並非「帶貨藥販子」。



據《上有新聞》報道，該朋友圈是江蘇無錫一名叫黃可（化名）的男子發布。他稱已在當地派出所做了筆錄：「民警說，XBB攻擊心血管和拉肚子屬於虛假消息，但我只是發在朋友圈，並沒有主動散布到微信群、微博等公眾平台，所以民警只是對我進行了批評教育。」

黃可表示，此前他還在朋友圈發過其他對於疫情的見解，提醒親朋好友囤常備藥品。12月30日，他突然發現自己的這條朋友圈截圖在微信群內流傳，而且帶著自己的頭像截圖被斷章取義，自己還莫名其妙在網絡被罵「帶貨藥販子」，「感到非常不爽」。

隨後他再度於朋友圈發文解釋，截圖內容僅為個人理解和猜測；1日晚又於微博發帖承認，該截圖中的文字由自己發布，並強調事件主要責任不在其，而在最初那個傳播者。他澄清自己從頭到尾不知情，從未主動散播到公眾平台。

警方告知黃可，以後若有各種見解，可以私下告知親朋，不要在朋友圈公開發布。而截圖傳播源頭，已無法找到。重慶市律師協會刑民交叉專業委員會委員張公典律師表示，「朋友圈也屬於公共空間，但這位網民並無故意、主動傳播虛假信息，警方僅對其批評教育是合適的。」