全球寬帶網速邊度最快？中國位居第6　香港排第4超越這「IT強國」

據韓聯社、《中央日報》等韓媒報道，全球網速測試網站「Speedtest」3日發布數據稱，以2022年11月為基準，全球寬帶網速最快的國家為摩納哥（320.08Mbps），其次為新加坡（295.78Mbps），中國以276.10Mbps的寬帶網速位居第六。而韓國則以171.12Mbps，位居全球第34位。



韓聯社稱，摩納哥與新加坡國土面積小，與韓國不具可比性。位於南美的智利在一定規模以上的國家中網速最快達到291.62Mbps居第3位，香港以285.25 Mbps排名第4，瑞士278.40Mbps排第5。

一直以「IT強國」自居的韓國，近幾年來寬帶網速下降趨勢明顯。從2019年的全球排名第二，2020年的第四，到2021年的第七，近幾個月排名更是急劇下滑。韓國《中央日報》稱這是「韓國的屈辱」，韓國Newsis亦感歎，自詡為「網絡強國」的韓國寬帶網速在短短幾年內就跌出前30名。

韓國分析人士認為，這是因為韓國一早在建設高速互聯網絡時，使用了低質量的混合光纖同軸電纜，而後起國家則使用可供更快網速的光纜。不過，韓國《每日經濟新聞》認為，雖然後起國家發展迅速，但韓國本身的網速的確有所下降。