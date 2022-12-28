華為「天才少年」宣佈離職棄百萬年薪　傳創業做「更有挑戰的事」

2019年6月起，華為創始人任正非從全球範圍內招募「天才少年」，並用頂級薪酬吸引頂尖人才。原是bilibili（B站）知名UP主的彭志輝（別名稚暉君）便於2020年成為「天才少年」的一員，從事昇騰AI晶片和AI算法相關研究工作，更曾被任正非肯定。不過周二（27日），年薪過百萬元（人民幣．下同）的他宣佈從華為離職，並將開啟新的事業，做更有挑戰的事情。據傳，其下一站的方向是從事機器人創業項目。



對於離職傳聞，彭志輝在微博發文證實，他稱：「我離開菊廠（華為）啦。非常感謝在這裡遇到的並肩前行的伙伴，在菊廠的幾年非常開心，也成長了很多，能帶著一些光環在華為工作奮鬥，是我個人非常珍惜的榮譽和經歷。聚是一團火，散是滿天星，我依然會永遠視自己為華為的一份子。」

網絡傳言稱其下一站的方向是從事機器人創業項目，對此他在回應中稱「傳言不虛，細節不表」，接下來，他會開啟一段新的事業，去做更有挑戰的事情，這不是因為已經有把握把它做好，而是因為這件事是他一直以來的熱愛和夢想，「君子戰雖有陳，而勇為本焉，年輕熱血不知天高地厚也許就是我最後的倔強吧」。

公司資料顯示，彭志輝生於1993年，本科畢業於電子科技大學生命科學與技術學院，研究生畢業於同校的信通學院，畢業後就職於OPPO研究院AI實驗室，擔任算法工程師。他還是B站科技圈知名UP主，擁有220多萬名粉絲。

2020年，彭志輝受邀成為華為「天才少年」項目一員，加入華為上海研究所，從事昇騰AI芯片和AI算法相關研究工作。華為「天才少年」項目是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。任正非曾在華為EMT（經營管理團隊）內部講話中提及，將從全世界招進20—30名「天才少年」。據悉，「天才少年」的工資均按年度工資制度發放，最高年薪達201萬元。

對於加入華為的原因，他曾在紀錄片《華為的100張面孔》中坦言，年薪高是一吸引點，但他最主要不是看中這個，「我來的時候，這邊總裁和我說，這裡有非常多的牛人，跟我一樣的『天才少年』，也有很多高級別的專家。我之前是做人工智能的，來這里人工智能和機器人都可以做」。

彭志輝還曾發佈多項作品引起外界關注。2021年6月，他發布《我把自行車做成了自動駕駛！ ！ 》一片，惹來任正非在內部講話中表示肯定。

當年8月，任正非在華為公司中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話中表示：「有人研究自行車的自動駕駛，公司沒有約束過他。我們要生產自行車嗎？沒有啊。這是他掌握的一把『手術刀』，或許以後會發揮什麼作用，產生什麼巨大的商業價值。」

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同年10月，他發布《我造了一台鋼鐵俠的機械臂》一片，介紹他在4個月的工餘時間裡造了一台機械臂，並展示他在廁所利用這台機械臂遠程為一顆破口葡萄縫針，葡萄竟未被機械臂損壞，引起網民熱烈讚賞。該片在B站播放量近640萬，話題也登上了微博熱搜榜。

他又曾在微博上表示，他覺得自己既不是天才，也已經不是少年，只是個很愛折騰的極客，「我覺得可能『野生鋼鐵俠』這個稱呼更適合自己。