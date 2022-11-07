國新辦網絡白皮書　批個別國家威脅全球穩定　惡意打壓華為等中企

今日（7日）國務院新聞辦發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，並舉行新聞發布會，介紹和解讀白皮書的主要內容。

在會上，中國互聯網信息辦公室國際合作局局長祁小夏回應了有關美國主導的「互聯網未來宣言」，及華為等企業在海外受打壓的問題。



美國在今年4月主導宣布了「互聯網未來宣言」，針對二者之間有何不同，祁小夏稱「有本質區別」。她表示，個別國家企圖將自己的標準強加於人，在互聯網領域以意識形態劃線，拉「小圈子」，製造分裂對抗，違背國際規則。嚴重破壞互聯網大家庭的團結，嚴重影響全球互聯網的穩定發展。

白皮書中提出「構建更加緊密的網絡空間命運共同體的中國主張」，倡導的是開放、合作、包容、互鑑；網絡空間是人類的共同家園，應由世界各國共同掌握，而不是一個國家或者幾個國家說了算。在網絡空間國際治理中，主張聯合國發揮主渠道作用，由國際社會共同製定網絡空間國際規則。

對於華為等企業在部分國家遭打壓的問題，祁小夏表示，這是「個別國家」以「國家安全」為藉口對中國企業惡意打壓，損害中國企業合法權益，對全球產業供應鏈的穩定造成嚴重干擾。

白皮書中明確，中方反對將技術問題政治化，反對濫用國家力量，違反市場經濟原則和國際貿易規則，不擇手段打壓他國企業。當前全球經濟復甦面臨諸多風險挑戰，國際社會迫切需要團結，而不是分裂，應同舟共濟，而不是相互排擠。

祁小夏提到，外企完全沒有必要擔心在華經營受到限制。數據顯示，在華外資企業累計已經超過100多萬家，其中日資企業佔很大比重，說明外企對中國的營商環境是非常有信心。中國政府始終致力於營造市場化、法治化、國際化營商環境，對中資、外資企業一視同仁、平等對待。