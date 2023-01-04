下一波囤紙尿片？內地網傳感染XBB.1.5大便失禁　專家：不必憂心

繼止瀉藥蒙脫石散遭瘋搶後，1月3日，又有內地網民稱上海已出現XBB1.5病例，因為感染後，會無意識地腹瀉，呼籲民眾囤點紙尿片。



武漢雷神山醫院感染三科五病區主任方邦江教授受訪時表示，不僅紙尿褲沒有必要囤積。一般病毒性感冒等也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，這是正常病理反映，呼籲大家不要驚慌。



新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情在全球繼續蔓延，病毒一再變種，最新有XBB.1.5變異病毒株漸在美國有成為主流毒株之勢，在上海也有出現。它已在全球至少74國現縱，專家指其更能躲過由疫苗或患者過去感染得到的抗體保護力，並形容是超級變種 （Super variant）。

XBB.1.5懶人包︱全球74國現縱傳播力強 專家：更易躲過疫苗抗體

《健康時報》採訪武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組組長、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授，他指出，目前上海所發現的OmicronBQ.1和XBB毒株，僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。

內地有傳聞指新變種病毒XBB.1.5會導致腹瀉。(Getty Images)

XBB.1.5內地個案增：二次感染機會極高？主攻腸胃和心腦血管？

方邦江教授指出，XBB.1.5主要臨床症狀包括呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒等，不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積。

他表示，XBB.1.5主與當下中國流行的BF.7等症狀幾乎一致。臨床上一般的病毒性感冒等也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，這是正常的病理反應，「大家不要驚慌，不必杞人憂天。」

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁。（網上圖片）

此前，香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁受訪指出，XBB.1.5目前在美國沒有導致感染、住院、死亡數字出現顯著變化，對XBB.1.5的致病力和二次感染風險均不用過於擔憂；除了免疫逃逸能力有一定程度增強，其他各方面的變化都是比較小的。

對於網傳XBB.1.5毒株主攻心腦血管和腸胃，會引起腹瀉，金冬雁說，雖然腹瀉是冠病感染的常見症狀，但是「主攻心腦血管和腸胃」是無稽之談。

內地疫情下瘋囤貨

此前，《香港01》報道，從囤連花清瘟，到搶購布洛芬、輝瑞新冠特效藥；2023年新年伊始，內地社交媒體上有不少網民吐槽，「新年第一天從搶藥開始，一大早就買不到蒙脫石散了。」

據內媒報道，1月1日，治療兒童、成人腹瀉的蒙脫石散沖劑在各大網絡購藥平台全線售罄；線下藥房工作人員亦稱，「昨天還有貨，今天突然來了幾個大訂單，一下子就賣完了。」該工作人員表示，最近不斷有消費者諮詢購買，短期內估計無法買到。

蒙脫石散在內地突然被瘋搶。(微博)

網民點睇：

不是吧！有些人真的唯恐天下不亂呀！接下來是要囤馬桶嗎？

如果被搶空很多癱瘓再床的人，積點陰德吧，感冒藥有人囤的一年都吃不完。

專家不能給點具體建議到底要囤什麼嗎？

