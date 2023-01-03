XBB.1.5懶人包︱全球74國現縱傳播力強　專家：更易躲過疫苗抗體

新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情在全球繼續蔓延，病毒一再變種，最新有XBB.1.5變異病毒株漸在美國有成為主流毒株之勢，在中國也有出現。它已在全球至少74國現縱，專家指其更能躲過由疫苗或患者過去感染得到的抗體保護力，並形容是超級變種 （Super variant）。



什麼是XBB.1.5？傳播力是否更強？

Omicron擁有眾多變種，例如是2022年8月印度發現變異病毒株XBB，如今XBB.1.5便是XBB的子變種，由美國紐約最早發現。

XBB.1.5比XBB有更多突變，包括F486P，《每日郵報》引述專家指，這有助於它躲過由疫苗或患者過去染疫得到的抗體保護力，所以專家擔心會引發新一波感染潮。

它還有另一突變S486P，則可提高其與細胞結合的能力。

專家指XBB.1.5傳播力更強，更能躲過由疫苗或患者過去感染得到的抗體保護力。圖為新冠疫苗（Reuters）

殺傷力會否更強？

專家均指沒有證據顯示XBB.1.5會比其他現有毒株更容易導致重症，甚至有專家認為無需恐慌。但因XBB.1.5有更高傳染力，令更多人感染，即使導致重症機率沒有上升，也可能會提升住院個案數目。

哪些地方出現XBB.1.5？

目前全球至少74個國家已報告出現XBB.1.5個案，這些地方包括美國、英國、中國、印度、巴基斯坦、印尼、澳洲等。

美國疾病控制和預防中心（CDC）2022年12月30日預測，美國約40%的新一波確診個案XBB.1.5個案，高於前一週的20%，在美國東北部，更有75%新個案已是XBB.1.5。

在英國方面，《每日郵報》指在12月17日一週，約4%新確診個案為XBB.1.5個案，6.7%為XBB個案。

專家怎麼看？

美國流行病學家兼衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）1月1日稱，美國就新一波XBB.1.5疫情發出的警告不足。他指因為現時全國污水的新冠病毒水平是自疫情爆發以來的第二高，東北部地區污水的新冠病毒水平更是特別高，而全國污水的新冠病毒水平仍在上升。

丁亮表示，正侵襲美國和英國的XBB.1.5是「超級變種」 （Super variant）。他說因為XBB.1.5是迄今其中一種「免疫逃逸」能力最強的變異病毒株；在透過與人體細胞表面的ACE2受體結合來入侵人體細胞方面，XBB.1.5是其中一種能力最強的變異病毒株；XBB.1.5的傳播速度比變異病毒株XBB和BQ快得多；XBB.1.5已在美國部份州份成為主流病毒株，並令這些地方的確診者住院率上升。