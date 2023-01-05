中國新外長秦剛：穩定的中美關係攸關我們星球的前途命運

新任外長秦剛在美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）發表題為《穩定的中美關係攸關我們星球的前途命運》的署名文章。

秦剛表示，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運，中美雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。



秦剛表示，駐美經歷是他作為一名外交官的難忘記憶，也將是其一生的寶貴財富。在新的崗位上，推動中美關係發展仍將是他的重要使命之一。

秦剛憶述，在他赴任中國駐美大使之時，中美關係面臨複雜困難局面，兩國對話交流機制幾乎全部中斷停擺，中國企業被無理制裁打壓，加上疫情的影響，雙方人文交流受到嚴重阻礙。中國常被視為美「最嚴峻競爭者」。

他表示，作為駐美大使，其使命就是促進中美各領域交流合作，努力推動雙邊關係穩定、改善和發展。推進關係需要雙方共同努力。

秦剛稱，擔任駐美大使期間，他與美國官員坦誠溝通，妥善處理包括台灣問題在內的棘手難題，推動重要領域交往合作取得進展；與80多位美國會參眾議員會面晤談，相互傾聽、表達各自的立場和關切；與美戰略界深入交流，希望共同思考、推動重構一個穩定、可預期、建設性的中美關係框架。

他又稱，自己多次接受美國媒體採訪，雖然時有交鋒，但非常感謝對方願意傾聽中國大使的聲音，了解中方的立場和主張。

秦剛。（中國駐美國大使館網站）

秦剛表示，堅信中美關係的大門已經打開，就不會關上，也堅信兩國人民都是心胸寬廣、勤勞友善，「而一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運」。

他指出，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰，「我們不能讓偏見和錯誤的認知導致兩國偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道」。

他表示，雖然並非坦途，需要中美兩國各界共同不懈努力，但歷史將證明我們今天的努力和付出是必須而且值得的，相信中美關係也終將回歸正途並不斷前行。