深圳港貨櫃吞吐量首破3000萬標箱　連續十年排全球前四

深圳市交通運輸局周三（4日）發布數據，截至2022年12月31日，深圳港貨櫃累計吞吐量達3003.56萬標箱，創歷史新高。深圳港亦成為繼上海、新加坡、寧波舟山港後，全球第四個年量突破3000萬標箱的港口。



。（證券時報）

深圳積極推進「水水中轉」、「海鐵聯運」，拓展以深圳港為樞紐港、內河港口為餵給港的粵港澳大灣區組合港體系覆蓋範圍。

2022年，深圳港新增11個組合港，與東莞、惠州、佛山、中山、珠海、肇慶、雲浮、廣州、清遠等9個地市開通26個點位的組合港，水水中轉完成735萬標箱，按年增長2%；新增6個內陸港，累計掛牌運營13個內陸港，共有30條海鐵聯運班列，海鐵聯運完成約23萬標箱，按年增長3%；開通深港跨境水路運輸快線，自2022年2月19日開通至今，累計完成貨櫃運輸144.62萬標箱，運輸貨物688.92萬噸。

圖為寧波舟山港。（新華社）

同時，深圳還拓展國際航線，2022年增開國際班輪航線4條，累計國際班輪航線達295條，通達100多個國家和地區。

據了解，深圳港2013年排名首次超過香港港，位居全球第三位。目前深圳港是全球第四大集裝箱樞紐港，也是中國船舶活動最為密集的港口之一。