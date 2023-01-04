深圳、山東招募試藥新冠患者　中國各藥企特效藥研發進入新階段

此前中國自行研製的新冠「特效藥」VV116公布研究結果，顯示在療效上並不輸輝瑞Paxlovid，甚至安全性更好。承擔該藥物臨床研發的上海君實生物表示全國計劃入組1200宗受試者。

據《澎湃新聞》報道，近期，全國多家新冠治療藥物研發藥企、醫療機構正在進行患者招募。



山東淄博第一院在1月1日發公眾號，招募18歲至70歲的新冠陽性患者，表示正在展開「一項評估GS221治療輕型或普通型新型冠狀病毒肺炎患者安全性和有效性的隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床研究」。該醫院工作人員稱研究所用藥物來自武漢傳染病醫院，招募的新冠患者一人補貼4000元，共需來醫院10趟，抽血3次吃藥5天，檢查費用全免。

12月28日晚間，遠大醫藥發公告稱，由其自主研發的創新抗新冠的口服小分子藥物GS221目前已經開展了多個臨床試驗。第一階段試驗擬入組70名陽性無症狀/輕症/普通型的患者，結果顯示安全性良好，未反應不良事件，患者症狀在用藥後亦有所改善、轉陰時間縮短。

中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究所與先聲藥業聯合開發的3CL靶點新冠治療口服藥——SIM0417，項目Ⅲ期臨床已完成全部1208宗患者入組，進度處於中國3CL靶點藥物第一位，預計最快於2023年2月上市。

另外，深圳新冠定點治療醫院第三人民醫院臨床試驗中心亦公告招募陽性患者試藥，三款藥物為RAY1216片、F61注射液和shen26膠囊，分別來自眾生藥業、武漢生物製品研究所、科興製藥。