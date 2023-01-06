內地新修《未成年人保護法》　明令禁止18歲以下進卡拉OK

隨著內地防疫措施放寬，娛樂場所久等商機回暖，然而內地的家長若想帶孩童進卡拉OK（內地稱「KTV」）消費歡唱可要注意了，根據新修訂施行的《中華人民共和國未成年人保護法》，卡拉OK不允許未成年人進入。



據新華網報道，新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》第58條中明確規定：「營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。」

北京市檢察院第一分院檢察官龐濤表示，家長不宜帶子女到卡拉OK等娛樂場所。他指出，這類場所內通常比較昏暗，裡面有形形色色的人，常有吸煙飲酒等情景，孩子們會耳濡目染，這樣的環境和氛圍對未成年人的身心健康確實有負面影響。這也是《未成年人保護法》做出上述禁止性規定的重要原因。家長作為孩子的監護人，要全面準確了解和遵守相關法律，以身作則。

報道引述一北京檢察官提醒，未成年人要自覺遵紀守法，不去歌舞娛樂場所；家長要教育引導未成年人進行有益身心健康的活動，不帶未成年人進入歌舞娛樂場所，要依法履行監護職責，不能放任未成年人進入歌舞娛樂場所等不適宜未成年人活動的場所。

該檢察官亦強調，未滿18周歲的未成年人不得到歌舞娛樂場所應聘工作。任何個人發現未成年人進入歌舞娛樂場所，或歌舞娛樂場所招用未成年人，以及未成年人在歌舞娛樂場所內從事違法犯罪活動或遭受侵害，都有權勸阻、制止或撥打12318（全國文化市場統一舉報平台）、12309（檢察服務熱線平台）電話進行舉報。