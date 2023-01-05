疫情．1.5｜1月8日通關內地　三個陸路口岸每日5萬個配額

行政長官李家超今午（5日）舉行記者會宣布1月8日與內地通關，第一步通關，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，包括5萬人可經陸路口岸北上，1萬人可經海空口岸。



當中，港人經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限，須先經網上預約系統預約，系統今傍晚6時推出，可經www.gov.hk（香港政府一站通）網站登記，每名申請人可為最多三名同行人士預約。不過，傍晚6時開始，新設的系統極繁忙，長期加載中（LOADING）兼白畫面。



疫情方面，本港連續第三日回落至二萬宗以下水平，今日（5日）新增18,422宗確診，較昨日增加12%，包括164宗輸入個案，多68人死亡。另外，有28間院舍出現確診個案，共37名院友及職員中招。



網上預約系統今傍晚6時開放一CLICK登入

今日疫情概要：



-增18,422宗確診，連續三日下降至二萬宗以下水平。

-輸入個案大減至164宗，佔整體個案比率0.89%；相比同日26,569機場入境旅客人次，確診比率則為0.62%，七日平均比率是1.76%。

-新增68名患者死亡，7日平均死亡率為0.284%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,149人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，包括5宗BF.7累計共18宗，BQ1.1多3宗共195宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.117，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼



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【19:05】港鐵表示，落馬洲站將於1月8日重開，東鐵會提供來往金鐘及落馬洲站的列車服務，於09:00至20:00維持4至8分鐘一班，其他時段5至14分鐘一班。

【18:15】通關預約系統傍晚6時推出，市民可經香港政府一站通（www.gov.hk）網站登記，但傍晚6時開始，新設的預約頁面繁忙，長期加載中（LOADING）兼白畫面，無法預約。

【17:15】新冠肺炎疫情持續，本港今（5日）新增18,422宗確診，較昨日微升12.17%。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，由上周的1,306宗跌至今日的164宗，佔整體個案比率的0.89%。

【17:14】政府今日（5日）公布，大埔區、葵青區及觀塘區多幢住宅，涉及大埔廣場、葵賢苑及啟業邨污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:29】醫務衞生局局長盧寵茂：

就退消止痛藥供應，政府通過額外採購，已建立特別藥物儲備，政府會考慮按照情況，除公營醫療外，會針對性支持私營醫療設施，能提供足夠退燒止痛藥物，亦會用額外採購儲備預留比有需要弱勢社群，不排除在需要情況下對買賣作規管，包括立法規管。

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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【15:15】保安局局長鄧炳強：

7個口岸將會恢復疫情前正常通關時間，除了機場維持24小時，港澳客運，中港客運，及港珠澳大橋都會24小時

其他口岸開放時間：

深圳灣：早上6時半至凌晨0時

文錦渡：早上7時至晚上10時

落馬洲支線/ 福田口岸：早上6時半至10時半

【15:10】政務司司長陳國基：

開放口岸：

分為兩類，第一類：港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋均為可透過售票機制管控口岸，由於有關設施可透過運力限制出入境人士數量，政府無需設限額。

第二類為陸路口岸，會設出入境限額

3個陸路口岸限額：

深圳灣：1萬人

文錦渡：5000人

落馬洲支線：3.5萬人

【15:04】行政長官李家超：

．1月8日起實施，單向人數約6萬人，即每日最多6萬個港人從海、陸、空北上不同口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地。

． 口岸方面，共有7個出入境口岸開放，包括3個現在正在運作及另外4個重新恢復開放的口岸：

．海、空、及大橋的4口岸全開放，不設人數限制，即港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋口岸全開放，不設人數限制, 按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船飛、車飛都可直接去，沒其他限制

．深圳灣、文錦渡、落馬洲支線會設人數上限安排，北上及南下每日總人數安排各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上去預約。另外，為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

【10:56】有確診長者被送到暫託中心治療後，患上壓瘡，去年8月至今傷口仍未癒合。老人科專科醫生佘達明今早（5日）在電台節目表示，體弱長者長期臥床，如無足夠人手提供頻密換尿片及轉身等適切照顧，出現壓瘡是常見情況，並相信有關個案非單一事件，「唔係個別個案，可能有幾百個都會咁。」他指，如人力資源不足，而現時流行的新冠病毒株已不算太危險，讓確診院友留在院舍是最好安排。

【10:41】本港有望周日（8日）與內地首階段「通關」，惟當局目前仍未公布詳細消息。立法會議員楊永杰今早（5日）接受電台訪問，指根據過往經驗， 配額制或會造成「黃牛」炒賣，建議當局以抽籤形式分配名額。他又相信內地疫情高峰已過，通關後未必為香港物資及醫療系統帶來壓力。

【09:39】多地陸續調整來自中國旅客入境措施，部分牽連香港和澳門旅客。最早提出限制的日本於昨日（４日）再度放寬對香港航班的限制，旅遊業議會主席徐王美倫今早（5日）在電台節目表示，對旅遊業而言是好事，惟現時距離農曆新年假僅約兩星期，旅行社較難籌辦新的旅行團。不過，仍要視乎今午航空公司公布的新增航班及票價，才知道對旅客有多大吸引力。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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【00:37】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，根據港澳兩地政府有關部門的要求，自今日（5日）零時起，港澳線班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月4日 屯門藥房正價出售必理痛▼

