通關｜3陸路口岸恢復疫情前開放時間　市民須出示陰性及預約證明

政府今日（5日）宣布將在下周日、1月8日與內地通關，初期開放的7個口岸將恢復疫情前正常通關時間，包括3個陸路口岸，即深圳灣、文錦渡及落馬洲支線，配額分別為落馬洲支線3.5萬人、深圳灣1萬人及文錦渡5,000人，市民北上需出示48小時核酸檢測陰性證明及成功預約登記，紙本、截圖或短訊。



政府稱，往後階段會商討增加口岸，包括高鐵；增加過關人數；及在農曆新年後恢復跨境學童安排。



▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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特首李家超表示，1月8日會開放7個口岸與內地通關，包括正在運作的機場及港珠澳大橋，亦會恢復港澳碼頭及中港碼頭運作，上述口岸不設人數限制，按運力計算，料每日單向運力可有約1萬人可北上，即只要有機票、船票或車票可直接去，沒其他限制。

小客車每日單向配額1000架

至於陸路口岸方面則會開放深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（即福田口岸）三口岸，各設限制人數限制。政務司司長陳國基稱，三陸口岸每天單向共提供5萬配額，其中深圳灣1萬人、文錦渡5,000人、落馬洲支線3.5萬人，小客車每日單向1,000架。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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保安局局長鄧炳強則稱，7個口岸將會恢復疫情前正常通關時間，除了機場維持24小時運作，港澳客運碼頭、中港客運碼頭及港珠澳大橋都會24小時運作，至於深圳灣時間則由早上6時半至凌晨0時；文錦渡由早上7時至晚上10時；落馬洲支線（即福田口岸）：早上6時半至晚上10時半。所有旅檢服務，包括如私家車通關亦會恢復。

海陸空口岸通關詳情：

香港國際機場、港澳客運碼頭，中港客運碼頭及港珠澳大橋：

開放時間：24小時開放

配額：無限制，通過售票機制限制人流，料單日運力合共約1萬人



深圳灣管制站：

開放時間：早上6時半至凌晨0時

配額：1萬人



文錦渡管制站：

開放時間：早上7時至晚上10時

配額：5,000人



落馬洲支線/ 福田口岸

開放時間：早上6時半至晚上10時半

配額：3.5萬人



通關初期檢查需時 籲旅客耐心等候

鄧炳強強調，港人北上時，須出示兩項證明作出境手續，包括出行前48小時的核酸檢測陰性證明，以及成功預約登記，紙本、截圖及短訊均可接受。他稱實施初期，人流增加，旅客未必熟安排，出境又要檢查文件，口岸人流會緊張，呼籲旅客耐心等候及聽從指示。

他又說，通關是頭等大事，局方和紀律部隊全方位準備，入境和海關上月底調配人手到口岸，確保入境清關暢順；警務處、入境處、運輸署及港鐵派幾百人到口岸跨部門演練，確保通關初期有序暢順，保安局會開緊急監察支援中心，萬一有突發情況都可協調部門。

第二階段通關是增口岸和加人數

至於下一步通關，陳國基稱往後階段包括增加口岸，例如首階段沒有的高鐵，其他口岸如皇崗、落馬洲、蓮塘香園圍等；第二是增加人數，以及春節後恢復跨境學童每日返港面授。

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼

