XBB.1.5主要攻擊腸道？　張伯禮：不準確，以侵犯呼吸道為主

Omicron XBB.1.5的蔓延引發關注，中疾控周三（4日）表示內地短期內由XBB系列變異株引發大規模流行的可能性低。

至於有關XBB.1.5的一系列疑問，中國工程院院士張伯禮接受《新華社》訪問時表示，感染新冠病毒後3到6個月內發生二次感染的概率較低；而「XBB主要攻擊腸道」的說法並不準確。



張伯禮稱，目前，內地有境外輸入XBB.1.5毒株的個案，但僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。而相較於早前的毒株，XBB.1.5毒株的傳播速度更快。紐約的一項研究顯示，從發現毒株到達到30%的毒株感染比例，BQ.1毒株用了26天，而XBB.1.5毒株僅用了17天。

至於XBB毒株的致病力，張伯禮說，XBB毒株的致病力與其他亞系相當。新加坡去年10月至11月的XBB疫情高峰，並沒有帶來明顯的死亡人數高峰。根據新加坡政府2022年10月14日發布的信息，沒有證據表明XBB比以前的變異株更具有致病力。甚至與BA.5毒株相比，XBB的住院風險降低了30%。

張伯禮續指，當前沒有證據表明XBB毒株的致病力較其他毒株增強，也沒有證據顯示XBB毒株對胃腸道和心血管系統具有特殊的致病力。感染XBB亞型毒株的症狀仍以呼吸道症狀為主，主要包括發熱、鼻塞、咽痛、頭痛、疲勞等，與BA.5毒株的症狀類似。

而至於部分感染了新冠的患者出現嘔吐、腹瀉等消化道症狀，張伯禮表示，XBB毒株同樣可能造成腹瀉，但從目前收集到的資料來看，並沒有出現更常見或更嚴重的跡象。XBB毒株還是以侵犯呼吸道為主，因此「XBB主要攻擊腸道」的說法並不准確。

張伯禮強調，感染新冠後出現腹瀉的原因有很多，可能是由於病毒感染腸道，引起了病毒性腸炎；也有可能是病毒產生的毒素誘發了胃腸功能紊亂；還有可能是藥物引起的腹瀉。新冠病毒感染造成的腹瀉通常比較輕微，一般不需要藥物治療，短期內就能自行緩解。如果腹瀉嚴重，則應補充丟失的液體和電解質，通常口服補液就可以達到治療效果，而不是盲目服用止瀉藥、抗菌藥。