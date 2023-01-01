張伯禮：無論西藥中藥都不存在新冠特效藥　抗病毒要靠自身免疫力

中國工程院院士、國醫大師、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出，無論是西藥、中藥，都不存在特效藥，更沒有神藥，一般患者服用普通的感冒藥即可。



近期，內地多個省市出現感染高峰、重症高峰，重症患者較多，各大醫院急診爆滿、ICU病房緊張。張伯禮接受《央廣網》訪問時提到，本輪疫情比預想的進展要快，規模要大；雖然重症的比例不高，但在感染高峰期，感染人數多，重症患者的絕對值並不低。

目前，各地已增加發燒門診、擴容ICU重症病房、調配重症醫護力量等相應措施，局面已經初步得到改觀。

張伯禮稱，重症救治的目的是千方百計搶救每一個病人的生命。除了早發現可有效防止重症轉危重症，更要重視基礎病的治療，「不少病人到了最後不治的階段，往往是基礎病造成，而並不是病毒感染」。同時，要採取綜合治療，中西醫結合、中西藥並用非常關鍵。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠口服藥物Paxlovid，是針對新冠重症患者的「特效藥」。（視覺中國）

近期，內地民眾都非常關注「特效藥」，甚至分享「一藥難求」的經歷。惟張伯禮指出，無論是西藥、中藥，都不存在特效藥，更沒有神藥，「一般患者用普通的感冒藥即可，也不用特別追求哪一種藥，包括『三藥三方』，當地產的常用感冒藥也完全可用」。

他介紹，感染新冠後，中藥和西藥的作用只是輔助治療，幫助減輕症狀，控制病情發展，減少轉為重症的風險。即使是「小分子特效藥」，其機理也只是抑制病毒複製，並不能根除病毒，且此類藥的治療窗口期較窄，只在感染後的5天內有效，又與口服降膽固醇藥物 「他汀」等多種常用藥不宜聯合使用。

張伯禮強調，感染新冠後，用藥時一定要理智，合理用藥，還要有耐心等待藥物發揮作用；切記沒有「神藥」、「特效藥」，更忌有病亂服藥、無目的聯合用藥，對抗新冠病毒的「主力」是自身免疫力。因此，囤藥不如調整好身體狀態，注意休息，均衡飲食，保證攝入足夠的營養，保持良好的情緒，提高機體免疫力。