內地本土疫情反覆　張伯禮：最好的預防是穩定心態

內地發布防疫「新十條」措施後，本土疫情反覆。近日，中國工程院院士張伯禮對此表示，仍需繼續觀察疫情變化方向，包括看病毒下一步如何變異，以及觀察感染者臨床的症狀表現。他同時呼籲民眾，「不焦慮，不恐慌」，並指最好的預防方式是穩定心態。



張伯禮說，新冠病毒感染者一般分三種情況。第一種情況是感染後肺部出現了炎症，甚至出現「白肺」，這種情況是新冠肺炎。第二種情況是出現咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道感染的狀況，也有的出現肌肉疼、無力，但是沒有出現肺的症狀，這種情況不應被稱為肺炎。第三種情況是無症狀感染者，自己沒有症狀，但可能會傳染給他人。

張伯禮表示，從臨床來看，若出現上呼吸道症狀，症狀一般會在3到5天有明顯減輕甚至消失。而針對可能出現的「白肺」症狀，張伯禮指出，「確實有了肺部的症狀也不要緊，從我們三年總結的經驗來看，肺的炎症通過積極治療都能康復。」

深圳寶安機場取消核酸檢查，遊客量依然很少．（視覺中國）

張伯禮表示，陽性患者應該遵循「早發現，早治療，早用藥」的原則，使用治療普通感冒的藥物都可以，同時也可以遵循「首用加倍」的原則。在使用藥物時應該辯證論治，不必迷信或搶購某一種特定藥物，「很多藥物都有效。」他同時指出，中國在過去三年的抗疫過程中積累了許多行之有效的經驗，這些抗疫經驗和抗疫方法在今時今日仍然適用。

張伯禮認為，面對疫情最好的預防是心態，除去維持在日常生活中保持社交距離，勤洗手，戴口罩，少聚集，不聚集等基本狀態以外，也應該多關注心理健康，不焦慮，不恐慌，不用特別緊張，保持正常飲食狀態和良好的睡眠質量，穩定心態。

「三年抗疫，我們有得有失，總結抗疫精神，更是無比寶貴的精神財富。」張伯禮同時也鼓勵並期待以後培養出更多的醫學生，為抗擊疫情做出貢獻。